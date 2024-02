CINEMA : Borderlands, une première bande-annonce complètement barrée, mais est-ce suffisant ?

En attendant l'annonce d'un possible Borderlands 4 et des nouvelles de la série interactive EchoVision Live, que nous espérons être bien meilleure que Silent Hill: Ascension... c'est au cinéma que la licence va faire son retour ces prochains mois avec le long-métrage Borderlands d'Elith Roth et Tim Miller. Mis en boîte depuis juin 2021, mais ayant subi des reshoots depuis, nous commençons enfin à en voir le bout du tunnel puisqu'il est attendu cet été en salles. Hier, de premiers visuels promotionnels ont été partagés et nous avions rendez-vous ce mercredi pour enfin découvrir la première bande-annonce. Elle est là et risque de bien diviser les fans, malgré son côté bien barré.

Le simple fait de ne pas avoir conservé les traits marqués des personnages façon bande dessinée retire déjà un certain charme à l'ensemble. Vient ensuite le choix des acteurs qui tranche pas mal avec les jeux. En revanche, question décors (vue sur le QG d'Atlas, la station spatiale en orbite de Pandora, les ruines...), véhicules et créatures ou bandits peuplant ce monde sans foi ni loi, il y a de quoi être rassuré. L'humour absolument pas subtil des jeux sera bien présent, mais nous laisse ici de marbre.

Par contre, il ne faudra sans doute pas trop chercher d'originalité, il n'y a qu'à voir la séquence en voiture qui est un grand classique. De plus, l'utilisation de Do Ya d'Electric Light Orchestra donne à l'ensemble un petit côté Gardiens de la Galaxie. Enfin, vous aurez sans doute remarqué la présence de Marcus et Moxxi, ainsi que l'utilisation des pouvoirs de Lilith pour se téléporter, en espérant que la Sirène nous fasse d'autres démonstrations de ses talents.

Lilith (Cate Blanchett), une célèbre chasseuse de primes au passé mystérieux, retourne à contrecœur chez elle, Pandora, la planète la plus chaotique de la galaxie. Sa mission est de retrouver la fille disparue d'Atlas (Edgar Ramírez), le FDP (S.O.B. en anglais, NDLR) le plus puissant de l'univers. Lilith forme une alliance inattendue avec une équipe hétéroclite de marginaux : Roland (Kevin Hart), un mercenaire chevronné en mission ; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), une démolisseuse sauvage pré-adolescente ; Krieg (Florian Munteanu), le protecteur musclé de Tina ; Tannis (Jamie Lee Curtis), la scientifique bizarre qui a tout vu ; et Claptrap (Jack Black), un robot malin. Ensemble, ces héros improbables doivent combattre une espèce extraterrestre et de dangereux bandits pour découvrir l'un des secrets les plus explosifs de Pandora. Le destin de l'univers pourrait être entre leurs mains, mais ils se battront pour quelque chose de plus important encore : leurs compagnons.

La date de sortie de Borderlands est fixée au 9 août 2024 aux États-Unis et donc très certainement au 7 août en France. Vous pouvez retrouver les différents jeux de la licence chez Gamesplanet si vous jouez sur PC.

Voir aussi : CINEMA : Furiosa : Une saga Mad Max fait vrombir ses moteurs dans une première bande-annonce enflammée