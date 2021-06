CINEMA : Borderlands, Claptrap de fin pour le tournage du film, avec un premier aperçu du robot

Le film Borderlands est l'une des adaptations de jeu vidéo les plus attendues du moment, surtout en raison de son très intéressant casting. D'ailleurs, nous sommes impatients de découvrir les principaux acteurs en costume, après que Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Ariana Greenblatt et Florian Munteanu aient teasé les apparences de Patricia Tannis, Roland, Tiny Tina et Krieg via des jeux d'ombres.

En revanche, nous savons désormais de quoi aura l'air Claptrap ! Et, soyez surpris, il ressemble trait pour trait à l'agaçant robot du jeu vidéo : la différence viendra surtout de sa voix, car il sera pour mémoire doublé par Jack Black en personne. La diffusion du cliché du personnage accompagne surtout une bonne nouvelle partagée par les équipes sur les réseaux sociaux : le tournage vient de tourner à sa fin.

Claptrap voulait vraiment vous faire savoir qu'il avait réussi à descendre les escaliers en toute sécurité. Ça, et que la production de Borderlands est officiellement emballée ! Rendez-vous au cinéma en 20XX.

Le projet de Lionsgate et Arad Productions avec Eli Roth à la réalisation n'a pas encore de date de sortie officielle, mais au rythme où vont les choses, nous devrions le retrouver en salles en 2022, si ce n'est dès la fin d'année. D'ici là, Borderlands 3 est disponible pour 9,37 € sur Amazon.fr.

