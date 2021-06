Tiny Tina's Wonderlands : le spin-off de Borderlands dans un monde d'heroic fantasy imaginaire officialisé par un trailer épique

Gearbox Software n'en a pas encore tout à fait fini avec Borderlands 3 : après de multiples extensions et un portage next-gen, il doit encore ajouter au moins du cross-play à l'expérience. Et pourtant, le studio est déjà prêt à amener la franchise vers de nouveaux horizons. Comme le voulaient les rumeurs et le teasing, un spin-off a bel et bien été présenté lors du Kickoff Live! de ce soir.

Tiny Tina's Wonderlands est donc une nouvelle aventure dans l'imaginaire de l'adolescente instable bien connue des fans, qui aura d'ailleurs un rôle majeur dans le futur long-métrage. Le stand-alone ne nous la fera pas incarner directement, mais nous invitera à créer et personnaliser un personnage, de son apparence à sa classe, avant de combattre dans un monde d'heroic fantasy avec des dragons et des flingues. Ashly Burch doublera Tiny Tina, qui pourra faire évoluer le monde et notre histoire selon ses désirs, et nous croiserons aussi Captain Valentine (Andy Samberg), le robot Frette (Wanda Sykes), le Seigneur Dragon (Will Arnett) et le Butt Stallion.

Il s'agira d'un jeu complet, jouable en coopération jusqu'à 4, avec un gameplay proche de celui que nous connaissons et du contenu endgame pour faire durer le plaisir. Le tout est prévu pour début 2022 sur PC via Steam et l'Epic Games Store, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, et davantage d'informations sont attendues cet été.

