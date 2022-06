Tiny Tina's Wonderlands annoncé sur Steam avec une date de sortie pour le DLC Tentative d'extraction, la 7e classe dévoilée

La sortie de Tiny Tina's Wonderlands est encore assez récente, datant seulement de la fin mars. Les joueurs avaient alors pu se le procurer sur les consoles PlayStation (PS5 et PS4), Xbox (Series X|S et One) ainsi que sur PC, au détail près qu'il s'agissait d'une exclusivité temporaire à l'Epic Games Store. Eh oui, les aficionados de Steam devaient donc faire une croix dessus, jusqu'à cette semaine. Il n'aura en effet pas fallu longtemps avant que Gearbox Software et 2K Games annoncent la sortie du looter shooter sur la plateforme de Valve.

Nous apprenons donc que Tiny Tina's Wonderlands sortira sur Steam ce jeudi 23 juin à 19h00 avec au choix le jeu standard coûtant 59,99 € et l'édition Merveilleux Chaos affichée à 79,99 €. Cette dernière inclura pour rappel le Pack de contenus bonus du Seigneur Dragon et le Season Pass donnant accès au Pack d'objets cosmétiques Étalon du cul, à une classe inédite et aux quatre donjons supplémentaires des Miroirs du Mystère des DLC Ophides perfides, Sauce à la malbouffe, Tentative d'extraction et Shattering Spectreglass (pas encore de nom officiel français). Un Pack héroïque d'armure en or sera lui offert jusqu'au 7 juillet à 19h00 pour tout achat. Si jamais vous avez des questions, une FAQ est disponible en page suivante, évoquant les questions de cross-play, configuration nécessaire et bien plus.

En plus de cette sortie, toutes les plateformes vont donc avoir droit le même jour à Tentative d'extraction, le 3e chapitre du Season Pass, qui arrivera donc une semaine plus tard que ce à quoi nous nous attendions. Pour ne pas changer, un gros point a été fait sur le site officiel, avec une formule inchangée.

Entrez dans une prison hautement protégée, dans le troisième Miroir du Mystère de Vesper, à partir du 23 juin, en même temps que le lancement de Tiny Tina's Wonderlands sur Steam ! Au plus profond de sa forteresse montagneuse, Fyodor le gardien des âmes règne sur sa horde d'âmes égarées. Pour briser leurs chaînes, vous devrez contourner ses mécanismes de défense meurtriers, et notamment des tourelles terrifiantes, des fournaises ardentes et des marteaux concasseurs d'os. Mais quoi qu'il arrive, restez vigilant. Vous risqueriez de devenir, vous aussi, une de ses âmes prisonnières ! Vesper semble avoir très envie que vous remettiez Fyodor à sa place, bien que ses motivations restent encore assez mystérieuses - pour le moment, du moins.

À acheter séparément ou via le Season Pass (vendu séparément et inclus dans l'édition Merveilleux Chaos), Tentative d'extraction vous propose de relever un défi de taille au sein d'une prison de haute sécurité, afin de tester votre courage. Vesper et ses Miroirs du Mystère se trouvent dans le Surplomb voilé, tout proche de Sabot-Ardent dans la Carte du monde. Les ennemis ont un niveau de base de 13, et s'adapteront au niveau de votre Main du destin au-delà de ce chiffre. Que votre Main du destin soit au tout début de sa quête ou que votre caractère soit déjà forgé par les flammes des Niveaux du Chaosles plus ardues, les Miroirs du Mystère reste un défi rapide et rejouable. Mais attention, car mourir dans un Miroir du Mystère vous renverra d'où vous êtes venu, et vous obligera à recommencer depuis le début.

Durant trois semaines consécutives après le lancement de Tentative d'extraction, Fyodor va bricoler son trône armé être parfaitement sûr que votre âme mortelle sera bien à sa merci cette fois. Le repaire de Fyodor abrite une véritable tempête de projectiles mortels et de méchantes machines. Vous devez donc montrer un excellent jeu de jambes ainsi que des réflexes précis pour en sortir indemne. Alors que la bataille se complique au fur et à mesure du jeu, de nouveaux équipements légendaires sont ajoutés à la table de butin, vous permettant d'envisager de prendre votre revanche. D'autres butins légendaires seront également ajoutés comme récompenses possibles de la Roue du destin de Vesper, dès que vous aurez vaincu Fyodor au moins une fois. Ces nouveaux objets s'ajoutent aux nombreux autres objets cosmétiques que vous pouvez collecter, soit des objets laissés au hasard par les ennemis dans les miroirs du mystère, soit des objets obtenus en faisant tourner la Roue du destin avec les âmes perdues que vous avez collectées.

Vous trouverez ci-dessous l'agenda prévu pour le combat contre le boss Fyodor, qui prendra de nouvelles formes plus mortelles, ainsi que les ajouts de butin pour chaque niveau de difficulté. Vous devriez battre chaque mutation de façon consécutive, même si vous jouez à Tentative d'extraction après les dates suivantes. À chaque niveau de difficulté, Vesper révèlera des informations inédites sur l'état d'esprit de Fyodor. Battez les quatre niveaux pour entendre toute l'histoire et découvrir certains des secrets de Vesper... Première version : le 23 juin à 18h30 CEST - Nouvelle bague légendaire Serment d'allégeance. Après votre première victoire contre Fyodor, de nouveaux butins légendaires seront ajoutés dans la Roue du destin : pistoletStab-O-Matic, sort Soupirant amoureux, Armes de corps à corps Gardien de l'Avarice et Colère mesquine, et amuletteProtagoniseur

Seconde version : le 30 juin à 18h30 CEST - Nouveau sort légendaire Courroux du forgeron

Troisième version : le 7 juillet à 18h30 CEST - Nouvelle armure légendaire Vérité du Tyran

Dernière version : le 14 juillet à 18h30 CEST - Nouveau pistolet Phénix légendaire résonnant

Si vous parvenez à terminer Tentative d'extraction avec succès au moins une fois, ses quatre agencements de parcours uniques et le combat de boss Fyodor seront rajoutés aux options de la Chambre du Chaos pour encore davantage de possibilités de dénouement dans les donjons. En association avec les mini-évènements à durée limitée, et les Parcours du moment hebdomadaires qui sont sans cesse ajoutés à Tiny Tina's Wonderlands, les enjeux sont élevés si vous êtes capables de vaincre les différentes mutations de Fyodor chaque semaine. Maintenant c'est à toi de jouer, en montrant à Fyodor que tu n'es pas du genre à te laisser emprisonner !

Enfin, c'est la 7e classe qui a été officialisée, qui sera ajoutée avec le 4e DLC. Elle se nomme Épidémiste et il s'agit d'un « Élémentaire chamanique [qui] fait parler les esprits et appelle des tempêtes pour avoir les ennemis à l'usure avec du poison et des dégâts élémentaires ».

