TGA 2021 : Tiny Tina's Wonderlands, une bande-annonce de gameplay déjantée pour découvrir l'histoire

Certains joueurs se remettent à peine de Borderlands 3 que Gearbox Software a déjà un autre projet dans cet univers à nous proposer. Tiny Tina's Wonderlands nous fera explorer l'imaginaire de la folle jeune fille, où nous incarnerons un héros personnalisable parti à la chasse du Seigneur Dragon avec des flingues, des épées et de la magie, pour une aventure à vivre seul ou jusqu'à 4 en coopération.



Nous avions déjà eu un aperçu de quelques classes et compétences personnalisables, voilà maintenant que les Game Awards 2021 nous permettent de nous amuser avec un trailer déjanté sur fond de Ticket to Ride de Sleigh Bells. Et elle se penche aussi plus que jamais sur l'histoire de ce jeu pas comme les autres, ainsi que les environnements et les personnages clés que nous croiserons.

Pour les intéressés, la date de sortie de Tiny Tina's Wonderlands est prévue pour le 25 mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre copie, en édition spéciale ou non, à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Tiny Tina's Wonderlands : date de sortie, détails des éditions et trailer de gameplay déjanté pour le spin-off des Borderlands