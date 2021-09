Tiny Tina's Wonderlands : date de sortie, détails des éditions et trailer de gameplay déjanté pour le spin-off des Borderlands

Nous avons découvert l'étonnant Tiny Tina's Wonderlands durant l'E3 2021, avec une première bande-annonce qui nous présentait l'univers d'heroic fantasy forcément barré de ce spin-off aux jeux Borderlands de Gearbox Software, mais nous n'avions jusqu'à présent pas vu de gameplay, seulement quelques visuels bien accrocheurs. Le PlayStation Showcase 2021 a donc été l'occasion de découvrir le jeu en pleine action.

C'est sur fond de Gimme Chocolate!! du groupe Baby Metal que ces séquences de pure folie s'offrent à nous. Notre personnage personnalisable (apparence et voix) pourra ainsi défourailler à tout va à l'aide de flingues variés, utiliser des armes de mêlée et user de la magie pour venir à bout d'un large panel d'ennemis à travers les décors psychédéliques de Wonderlands, tout droit sortis de l'imaginaire de la jeune Tiny Tina, dans le but de venir à bout du terrible Seigneur Dragon, seul ou jusqu'à quatre joueurs en coopération (locale ou via Internet). Gearbox nous promet également un système multiclasse permettant de « combiner six arbres de compétences de personnages uniques, tous avec leurs propres capacités incroyables », qui nous sera présenté ultérieurement.

Les précommandes ont ouvert dans la foulée, avec différentes éditions, bonus de précommande, un Season Pass et un bon gros pack physique avec des goodies qui ne semble pas être disponible en France actuellement (un collector sans jeu en gros).

Enfin, la date de sortie de Tiny Tina's Wonderlands a au passage été donnée, fixée au 25 mars 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC !