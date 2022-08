Tiny Tina's Wonderlands : les capacités de l'Épidémiste introduites, la 7e classe en DLC

En attendant un prochain Borderlands, c'est le spin-off Tiny Tina's Wonderlands qui est paru plus tôt cette année et qui n'a pas encore dit son dernier mot, puisqu'il lui reste un dernier DLC devant paraître. Ophide Perfide, Sauce à la malbouffe et Tentative d'extraction sont déjà parus, mais Shattering Spectreglass tarde lui a se montrer, sans doute car il sera accompagné de la 7e classe du jeu, l'Épidémiste.

Eh bien, cette nouvelle classe a été présentée sur le site officiel, l'intégralité de son arbre de compétences ayant aussi été mise en ligne.

La classe Épidémiste est accessible via Vesper que tout ira bien, le quatrième chapitre de contenu post-lancement inclus dans le Season Pass et l’Édition Merveilleux Chaos. Celles et ceux qui posséderont Vesper que tout ira bien, qui sortira bientôt, pourront incarner l’Épidémiste en plus des six classes de base incluses dans Tiny Tina’s Wonderlands. Avec encore plus de combinaisons Multiclasse à découvrir, incarner l’Épidémiste ouvrira les portes d’un monde plein de poisons mortels et de puissants pouvoirs élémentaux aux Mains du destin du royaume tout entier.

L’exploit de classe de l’Épidémiste, Murmure de putréfaction, s’appuie sur sa maîtrise des éléments : quand vous appliquerez un effet de statut à un ennemi, vous bénéficierez d’une volée de dégâts élémentaux accrus pendant une durée donnée. En combinant des effets de statut sur des groupes d’ennemis ou des boss particulièrement coriaces, vous pourrez accroître les dégâts élémentaux infligés par vos armes et entièrement dévaster vos ennemis et les environs.

Enchaîner les effets de statut est un vrai jeu d’enfant grâce à la compétence d’action Orage putride de l’Épidémiste, qui déclenche un maelström de fumées toxiques infligeant en continu des dégâts de poison dans une zone d’effet spécifique pendant une durée donnée. Tout ennemi assez stupide pour rester dans ce nuage de gaz sera criblé de carreaux élémentaux dont la puissance augmente en fonction des dégâts hors capacités que vous infligez.

Si vous recherchez un familier qui remplit le rôle d’une tourelle fixe faisant pleuvoir la mort sur tous les ennemis qui osent s’en approcher, la compétence d’action Totem des marais est la solution idéale pour vous. Invoquez cette racine à l’aspect profondément étrange, qui fera déferler sur vos ennemis une procession d’esprits explosant à l’impact et infligeant des dégâts élémentaux basés sur le type de votre arme équipée. Tuer un ennemi permettra d’accroître la durée d’effet du Totem des marais : vous pourrez donc continuer à arroser de dégâts paranormaux les hordes d’ennemis que vous affronterez en l’utilisant à bon escient et en le plaçant intelligemment.

Vous pouvez consulter l’intégralité de l’arbre de compétences de l’Épidémiste sur la page du Guide de jeu dédiée à l’Épidémiste. Voici quelques-unes des compétences passives qui vous permettront de déchaîner toute la furie des marais :

Pondération vous permet de bénéficier de dégâts accrus proportionnellement à la charge de votre bouclier. Cette compétence est idéale à associer à la compétence d’élimination Armure ectoplasmique qui restaure une partie de votre bouclier chaque fois que vous éliminez un ennemi.

vous permet de bénéficier de dégâts accrus proportionnellement à la charge de votre bouclier. Cette compétence est idéale à associer à la compétence d’élimination Armure ectoplasmique qui restaure une partie de votre bouclier chaque fois que vous éliminez un ennemi. Survoltage renforce les capacités basées sur le bouclier de l’Épidémiste, en appliquant un bonus combinable à votre vitesse de mouvement et à la régénération de votre bouclier chaque fois que vous appliquez un effet de statut électrique. L’arbre de compétences de l’Épidémiste inclut des passives spécifiques à chaque type de dégâts élémentaux, pour vous permettre de diversifier vos compétences si vous ne souhaitez pas vous focaliser uniquement sur le Poison.

renforce les capacités basées sur le bouclier de l’Épidémiste, en appliquant un bonus combinable à votre vitesse de mouvement et à la régénération de votre bouclier chaque fois que vous appliquez un effet de statut électrique. L’arbre de compétences de l’Épidémiste inclut des passives spécifiques à chaque type de dégâts élémentaux, pour vous permettre de diversifier vos compétences si vous ne souhaitez pas vous focaliser uniquement sur le Poison. Essaim spectral vous offre une chance d’invoquer un nuage d’apparitions spectrales enragées à chaque fois que vous appliquez un effet de statut. Vous pouvez les laisser déchaîner leur furie librement ou cibler des ennemis spécifiques et lâcher l’Essaim spectral sur eux. Si vous choisissez de vous créer un personnage Multiclasse avec une autre classe disposant d’un familier (Frappaclysmique, Sème-la-mort ou Sporôdeur) et un Épidémiste utilisant Totem des marais et Essaim spectral, vous pourrez avoir pas moins de trois familiers qui vous assisteront en même temps !

L’Épidémiste sera disponible lors de la sortie prochaine de Vesper que tout ira bien. En attendant, découvrez tout ce qu’il a à offrir et n’hésitez pas à commencer à réfléchir à la création de votre nouvelle Main du destin, basée sur l’Épidémiste et sur sa maîtrise incontestable des éléments !