Tiny Tina’s Wonderlands : le deuxième chapitre du Season Pass, Sauce à la malbouffe, présenté et lancé en vidéo

En attendant plus de détails sur le prochain Tales from the Borderlands officialisé lors de la PAX East, c'est le spin-off Tiny Tina's Wonderlands qui continue de faire l'actualité. Il y a tout juste un mois, les possesseurs de son Season Pass pouvaient découvrir le premier des quatre contenus additionnels, intitulé Ophide Perfide, prenant la forme d'un nouveau donjon. Eh bien, c'est reparti pour un tour avec une formule visiblement identique pour le 2e DLC qu'il faut appeler Sauce à la malbouffe en français et Glutton's Gamble en anglais.

Vous noterez le jeu de mots bien trouvé en anglais avec la Sand Witch, traduite en Saucière mitonne dans notre langue, une dénommée Imelda qu'il va falloir vaincre durant 4 semaines de suite avant d'en voir toutes les formes. Tous les détails ont été donnés sur le site officiel, répertoriés ci-dessous :

Pour mettre un terme à son diner maléfique, vous allez devoir retracer son chemin à la recherche des ingrédients pour sa dernière recette, tout en rétamant des champis, des crabes et le squelettique Cadavre en pain d'épices ! Préparez-vous à saupoudrer les méchants de balles, à rôtir vos adversaires avec des boules de feu, et à dévorer un festin de fantastiques combats chaotiques !

QUATRE SEMAINES DE COMBATS DE BOSS ET DE NOUVEAUX BUTINS

Comme les autres Miroirs du Mystère, Glutton's Gamble peut vous fournir l'occasion d'affronter un donjon plus difficile et de récolter des butins de haut niveau pour vous aider à terminer l'histoire principale. En obtenant l'accès à Glutton's Gamble, soit via un achat individuel ou via le Season Pass (vendu séparément et avec l'Édition Merveilleux Chaos) vous pouvez éprouver votre courage en jouant et rejouant cette confrontation difficile pendant que Vesper dévoile l'histoire autonome des origines d'Imelda.

Vesper et ses Miroirs du Mystère se trouvent dans le Surplomb voilé, tout proche de Sabot-Ardent dans la Carte du monde. Les ennemis ont un niveau de base de 13. Au-delà, ils s'adapteront au niveau de votre Main du destin, ce qui fait des Miroirs du Mystère un défi valable et rejouable, que votre Main du destin soit au tout début de sa quête ou que votre caractère soit déjà forgé par les flammes des Niveaux du Chaosles plus ardues. Mais attention, car mourir dans un Miroir du Mystère vous renverra d'où vous êtes venu, vous obligeant à repartir depuis le début si vous voulez donner une leçon à Imelda.