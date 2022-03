Tiny Tina's Wonderlands : une 7e classe, des boss puissants et bien plus dans les 4 extensions du Season Pass

L'édition spéciale Merveilleux Chaos de Tiny Tina's Wonderlands donnera accès à un Season Pass, nous le savions déjà. La sortie du projet approche, alors Gearbox Software fait le point sur le contenu additionnel payant à venir après le lancement du spin-off de Borderlands, réparti à travers 4 extensions autour du Miroir du Mystère.

Elles pourront être achetées séparément et contiendront des ennemis puissants, des environnements exclusifs, une septième classe secrète (dans le dernier pack) et des éléments cosmétiques. Le boss final de chaque DLC gagnera en puissance chaque semaine, avec la possibilité de remporter de meilleures récompenses et des âmes égarées à utiliser pour faire tourner la Roue du Destin de Vesper, afin de gagner encore plus de loot. Chaque extension étendra sinon le contenu de la Chambre du Chaos, et si vous achetez le Season Pass plutôt que les DLC séparément, vous remporterez le bundle Étalon du Cul avec moult joyeusetés.



La première partie du Season Pass sortira le 21 avril 2022.

Encore plus d’aventures vous attendent dans le Season Pass de Tiny Tina’s Wonderlands ! Disponible individuellement ou dans l’édition Merveilleux Chaos, le Season Pass inclut quatre contenus additionnels post-lancement, avec des boss redoutables, des environnements inexplorés, une septième classe permettant d’étendre le système de Multiclasses et des éléments cosmétiques dignes de la royauté avec le pack Étalon du Cul !

Aux environs de Sabot-Ardent se trouve l’étrange Surplomb voilé, où Vesper, énigmatique et affable diseuse de bonne aventure, attend ses clients. Plongez votre regard dans les Miroirs du Mystère et laissez-vous emporter dans des illusions plus vraies que nature, incluant chacune un dangereux nouveau donjon et un redoutable nouveau boss. Chaque contenu additionnel Miroir du Mystère post-lancement peut être acheté individuellement, mais vous pouvez profiter des quatre en une seule fois grâce au Season Pass.

Après le lancement d’un contenu additionnel, une version plus puissante de son boss final devient disponible toutes les semaines. Battez-le et vous débloquerez le niveau de difficulté suivant, jusqu’à ce que vous affrontiez sa forme finale ! Et, avantage notable, plus le combat est difficile et plus le butin à la clé vaut le coup !

Pendant vos combats au sein du Miroir du Mystère, Vesper vous enchantera avec des récits fabuleux et vous contera les tragiques origines du boss (avec un éventail de commentaires bien choisis en bonus). Elle aura également de nouvelles anecdotes à vous raconter lors de vos futures visites, qu’elle avait délibérément choisi de ne pas dévoiler la première fois. Qu’a-t-elle à gagner à chacune de vos aventures au sein des Miroirs du Mystère ? Le mystère reste entier.

Chaque fois que vous vaincrez la forme de plus en plus redoutable d’un boss, vous remporterez des âmes égarées qui vous permettent de faire tourner la roue du destin de Vesper. Faire tourner cette sinistre roue peut vous permettre de gagner des armes, de l’équipement et d’autres objets légendaires (essayez juste de ne pas trop vous laisser décontenancer par l’œil qui vous dévisage fixement).

Terminer un contenu additionnel ajoutera également ses niveaux et boss respectifs aux possibilités incluses dans la Chambre du Chaos, la phase finale et rejouable à l’infini de Tiny Tina’s Wonderlands. Cela permettra d’augmenter la myriade de combinaisons possibles pour votre donjon aléatoire, rendant ainsi chaque partie encore plus imprévisible. Pour plus d’informations sur le fonctionnement de la Chambre du Chaos, consultez tous les détails du Journal des développeurs de Tiny Tina’s Wonderlands #5 - Relevez le défi de la Chambre du Chaos.

Bien que nous ne puissions pas encore en parler trop en détail, le quatrième contenu additionnel post-lancement ajoutera également une septième classe à l’éventail des six classes parmi lesquelles vous pouvez faire votre choix dans le jeu de base. Avec son propre exploit de classe, deux nouvelles compétences d’action et un arbre de compétences unique à découvrir, cette septième classe élargira encore davantage l’éventail de possibilités offertes par le système Multiclasses.

Pour terminer, ce Season Pass inclut aussi le pack Étalon du Cul, qui comprend des éléments cosmétiques approuvés par la reine Étalon du Cul en personne, qui seront certains de faire pâlir de jalousie toutes les autres Mains du destin. Le pack Étalon du Cul inclut l’armure de la Garde de Diamant prédéfinie (3 objets), le pack cosmétique de paillettes de cristal (5 objets), l’ensemble pour bannière Trône inflexible (2 objets) et le matériau pour statue de héros Diamant.

En parlant de la reine Étalon du Cul, n’oubliez pas de découvrir comment obtenir le Planeur Poney en Diamant dans Fortnite en achetant Tiny Tina’s Wonderlands sur l’Epic Games Store avant le 25 mars 2023 !

Grâce à ce Season Pass Tiny Tina’s Wonderlands et à tout son contenu, profitez d’encore plus de combats fantastiques et chaotiques à remporter et de nouveaux moyens d’augmenter la puissance et le charisme indéniable de votre Main du destin. Nous aurons plus de détails à partager avec vous sur chaque contenu additionnel post-lancement lié aux Miroirs du Mystère dans les prochains mois, donc gardez l’œil ouvert et consultez le guide du jeu Tiny Tina’s Wonderlands pour rester informés des actualités !