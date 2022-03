Tiny Tina's Wonderlands : le mode end game rejouable Chambre du Chaos dévoilé en vidéo

Ces derniers mois, nous avons pu découvrir les différentes classes de Tiny Tina's Wonderlands, le prochain looter shooter de Gearbox Software, et une vidéo de gameplay nous a récemment permis de nous faire une idée de l'action intense qui nous attend, reprenant la recette des Borderlands dans un monde d'heroic fantasy. Comme son modèle, il occupera déjà bien les joueurs avec sa campagne et assurera sa rejouabilité avec la création de multiples personnages pour découvrir les différentes combinaisons de classes possibles, mais ce n'est pas tout. Un mode de jeu end game a donc été dévoilé ce mardi, la Chambre du Chaos.

C'est avec une bande-annonce mettant en scène des vidéastes anglophones bien connus que ce contenu a été introduit de manière assez confuse pour le coup. Alors, concrètement, à quoi devons-nous nous attendre ?

CHAMBRE DU CHAOS Certes, d'un point de vue tridimensionnel, ce n'est qu'une « pièce », mais la Chambre du Chaos sert à la fois de donjon et de laboratoire de recherche arcanique. Les forces à peine contenues à l'intérieur surpassent de loin tout ce qu'on peut observer dans le royaume, et d'aucuns diraient qu'elles sont même douées de conscience (et que les personnes osant s'y confronter sont surtout douées d'inconscience).

Un article sur le site officiel du jeu nous apporte une réponse plus détaillée. Ainsi, nous pénétrerons dans un donjon aléatoire, nous demandant de traverser trois salles remplies d'ennemis avant d'atteindre un boss, avec à chaque fois le choix entre deux portails. Des cristaux seront à collecter pour obtenir davantage de récompenses, via des jets de dés arc-en-ciel, en détruisant des éléments cristallins ou en remplissant des objectifs secondaires. Ils serviront également à activer un autel octroyant des bénédictions, prenant la forme de bonus comme l'augmentation de nos chargeurs ou des dégâts critiques, voire des buffs de vitesse et bien plus. À l'opposé, des malédictions pourront nous être appliquées pour corser la partie, le butin étant évidemment bien meilleur dans ce cas de figure pour compenser. Le coffre renfermant notre dû se trouvera ensuite dans une zone appelée Loot du Chaos, qui contiendra aussi des Orbes lunaires, une monnaie servant à acheter des enchantements pour notre équipement.

Pour découvrir manette en mains ce contenu end game de Tiny Tina's Wonderlands, il ne faudra pas patienter bien longtemps puisque sa sortie est fixée au 25 mars sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander votre copie à la Fnac à partir de 69,99 €.