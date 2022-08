Tiny Tina's Wonderlands : l'ultime chapitre du Season Pass, Vesper que tout ira bien, et la classe Épidémiste lancés en vidéo

Tout a une fin et c'est au tour du Season Pass de Tiny Tina's Wonderlands de venir tirer sa révérence avec la sortie ce jeudi de son dernier DLC payant Vesper que tout ira bien, ou Shattering Spectreglass en anglais, qui est comme prévu accompagné de la 7e classe jouable du jeu, l'Épidémiste, dont les capacités ont été présentées la semaine dernière. Pour rappel, Ophide Perfide, Sauce à la malbouffe et Tentative d'extraction sont aussi disponibles, vendus individuellement 9,99 € et donc regroupés avec cette classe dans un pack à 29,99 €. Avant de rentrer dans les détails, place à une bande-annonce de lancement où Redmourne la Triverne se déchaîne, toujours avec du Babymetal en fond avec sa chanson Karate.

Pour ne pas changer, c'est donc un donjon inédit avec un boss évoluant au fil des semaines qui va nous mettre au défi, avec en plus de nouvelles options de personnalisation et donc la dernière classe du jeu.

MAÎTRISEZ LE POUVOIR DE L'ÉPIDÉMISTE L'Épidémiste brandit les effluves pestilentielles des marais avec une précision redoutable, combattant les ennemis avec des Orages putrides et des esprits rancuniers appelés depuis le Totem des Marais. Les Épidémistes sont doués pour infliger des dégâts élémentaires, surtout le poison. Leurs dégâts élémentaires sont boostés lorsqu'ils appliquent un effet de statut grâce à leur exploit de classe, le murmure de putréfaction. Avec l'ajout de l'Épidémiste aux six autres classes dans Tiny Tina's Wonderlands, vous aurez encore plus de créations Multiclasses à découvrir. L'accès à la classe Épidémiste est possible avec l'achat de Vesper que tout ira bien. Une fois en votre possession, vous pouvez accéder à la nouvelle classe en créant un nouveau personnage ou en le positionnant en tant que classe secondaire pour un personnage existant via n'importe quelle station Modif-éclair une fois la campagne terminée.

DES NOUVELLES POSSIBILITÉS POUR MODELER VOTRE MAIN DU DESTIN L'acquisition de « Vesper Que Tout Ira bien » débloque de nouvelles façons de personnaliser votre Main du destin pendant la Création de personnages, dont une nouvelle option vocale ! La personnalité à la voix macabre donne à votre Main du destin un charmant aspect funeste, pour compenser tous ces aventuriers gentils et mignons que vous ne supportez pas. En plus de la nouvelle option vocale, vous pouvez affiner vos statistiques de départ lorsque vous créer une nouvelle Main du destin en sélectionnant une des quatre nouvelles histoires : Nerfé par le Maître du Bunker, Sang de clown, Disciple gratte-bernacle et Success story d'enfant des rues. QUATRE SEMAINES DE COMBATS DE BOSS ET DE NOUVEAUX BUTINS Vesper que tout ira bien est le quatrième Miroir du Mystère, et offre un aperçu des souvenirs de Vesper, qui sont hantés par des visions de Redmourne la Triverne. Cette créature puissante aux multiples têtes se nourrit de la peur et puise son pouvoir dans les âmes perdues. Vaincre ce mastodonte une fois pour toutes est la seule façon d'aider Vesper à se libérer de son passé. Comme les autres Miroirs du Mystère, Vesper que tout ira bien vous offre la possibilité d'affronter des donjons plus difficiles et de remporter du butin de plus haut niveau pour vous aider à compléter l'histoire principale. Disponible en achat individuel et compris dans le Season Pass (vendu séparément et avec l'Édition Merveilleux Chaos), Vesper que tout ira bien vous donne un aperçu du passé mystérieux de Vesper lorsque vous frayez votre chemin à travers ses souvenirs tourmentés.

Vesper et ses Miroirs du Mystère se trouvent dans le Surplomb voilé, tout proche de Sabot-Ardent dans la Carte du monde. Les ennemis ont un niveau de base de 13, et s'adapteront au niveau de votre Main du destin au-delà de ce chiffre. Que votre Main du destin soit au tout début de sa quête ou que votre caractère soit déjà forgé par les flammes des Niveaux du Chaos les plus ardues, les Miroirs du Mystère offrent un défi rapide et rejouable. Mais attention, car mourir dans un Miroir du Mystère vous renverra d'où vous êtes venu, et vous obligera à recommencer depuis le début. Faire tomber Redmourne du ciel sera une de ces tâches qui sont plus faciles à évoquer qu'à réaliser. Même si vous parveniez à éviter de vous faire grignoter par ses nombreuses bouches - dont une gueule aux crocs acérés sur sa poitrine, perpétuellement tordue en une grimace torturée - vous serez toujours en danger de vous faire abattre par sa queue, ses griffes, ses ailes, ou de vous faire pulvériser par ses multiples types de souffle élémentaire. Redmourne n'aura peut-être qu'une seule tête la première fois que vous le rencontrez, mais il en fera pousser d'autres dans ses formes ultérieures pour vous rôtir, vous zapper, ou pour vous anéantir d'une façon ou d'une autre. Pendant trois semaines consécutives suite au lancement de Vesper que tout ira bien, Redmourne récupérera et régénérera ses têtes cracheuses d'éléments, prêt à vous terroriser avec un barrage de nouvelles attaques. Lors de chaque niveau de ce combat qui deviendra progressivement plus difficile, de nouveaux équipements légendaires seront rajoutés à la table du butin, vous donnant de bonnes raisons de revenir rejouer la partie. D'autres butins légendaires seront également ajoutés comme récompenses possibles de la Roue du destin de Vesper, dès que vous aurez vaincu Redmourne au moins une fois. Ces nouveaux objets s'ajoutent aux nombreux autres objets cosmétiques que vous pouvez collectionner, soit des objets laissés au hasard par les ennemis dans les miroirs du mystère, soit des objets obtenus en faisant tourner la Roue du destin avec les âmes perdues que vous avez collectées. Vous trouverez ci-dessous les dates auxquelles Redmourne prendra de nouvelles formes plus létales, ainsi que les nouveaux butins supplémentaires prévus pour chaque niveau de difficulté. Vous devrez battre chaque forme de façon consécutive, même si vous jouez à Vesper que tout ira bien après les dates données. Avec chaque victoire successive, Vesper révélera plus d'informations sur Redmourne, et ce faisant, donnera également plus d'informations sur elle-même.

Première version : le 11 aout à 18h30 - Nouveau pistolet légendaire de la vengeance. Après avoir battu Redmourne pour la première fois, de nouveaux butins légendaires seront ajoutés à la Roue du destin : pistolet perfide, sort des rumeurs maléfiques, arme de corps à corps de la rancœur indisciplinée, l'armure à cape de Moustique, et la bague du fléau démoniaque.

Seconde version : le 18 aout à 18h30 - Nouvelle armure légendaire de la charge brutale.

Troisième version : le 25 aout à 18h30 - Nouveau sort légendaire de la malédiction de la mauvaise foi.

Dernière version : le 1er septembre à 18h30 - Nouveau pistolet légendaire de la triverne sournoise. Si vous parvenez à terminer Vesper que tout ira bien avec succès au moins une fois, ses quatre agencements de parcours uniques et le combat de boss Redmourne seront rajoutés aux options de la Chambre du Chaos pour encore davantage de possibilités de dénouement dans les donjons. En association avec les mini-évènements à durée limitée, et les Parcours du moment hebdomadaires qui sont sans cesse ajoutés à Tiny Tina's Wonderlands, les enjeux sont élevés si vous êtes capables de vaincre les différentes mutations de Redmourne chaque semaine. Aidez Vesper à régler ses comptes avec Redmourne, découvrez les nouvelles possibilités de création de personnages pour les Mains du destin, et devenez une force de la nature avec la classe Épidémiste dans Vesper que tout ira bien.

Vous pouvez par ailleurs consulter le changelog de la mise à jour 1.0.5.0a sur le site officiel, uniquement en anglais. Tiny Tina's Wonderlands est toujours disponible à l'achat à la Fnac.