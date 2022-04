Tiny Tina's Wonderlands : le premier chapitre du Season Pass, Ophide Perfide, présenté et déjà lancé en vidéo

Cela fait à peine un mois que Tiny Tina's Wonderlands est sorti sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, mais Gearbox Software va d'ores et déjà lui ajouter du contenu supplémentaire par le biais de son Season Pass payant. Comme prévu, c'est ce jeudi 21 avril que nous pourrons franchir le Miroir du Mystère pour découvrir la première des quatre parties de son contenu, Ophide Perfide. Comme le présente sa bande-annonce de lancement, nous devrons arpenter un donjon gelé pour liquider le dieu Ophid'rien Chums, ressemblant à un requin, qui prendra 4 formes différentes ne se débloquant qu'au fil des semaines. Oui, c'est un moyen comme un autre de forcer les joueurs à relancer le jeu sur la durée, de même que d'obliger de retraverser le donjon en cas de mort face au boss...

De l'équipement inédit et des éléments cosmétiques attendent évidemment les joueurs qui viendront à bout de ce contenu, présenté en détail ci-dessous :

Il y a fort longtemps, les Ophid'rien ont réussi la plus grosse prise de l'histoire en attrapant un dieu très ancien ! Ce dernier s'est retrouvé piégé dans le corps d'un robuste et puissant worg des mers aux dents acérées, puis enfermé dans les profondeurs d'une montagne de glace. Vous seul avez le pouvoir de libérer de sa prison de chair celui qu'on appelle, non sans moquerie, « Chums ». Il faudra pour cela traverser des terres froides et désolées, ainsi que des ruines arides, mais aussi inonder des cavernes remplies d'ennemis. Vous allez vous retrouver au cœur d'une terrible bataille, qui oppose les Ophid'rien rampants et les habitants en colère des eaux saumâtres, et vous n'aurez d'autre choix que de traverser ce chaos.

TRAVERSEZ LE MIROIR Premier des quatre contenus additionnels inclus dans le Season Pass, Ophide Perfide propose un défi de donjon rejouable avec un nouveau boss redoutable. « Chums », le dieu ancien, a perdu toute conscience de lui-même, en devenant une créature incontrôlable après avoir été piégé dans le corps d'un worg des mers pendant des siècles. Y a-t-il encore de l'humanité dans ce bas monde ? Si oui, alors ce dieu fou doit être sauvé au plus vite de cette terrible condition. Mais pour y parvenir, une défaite ne suffira pas : « Chums » possède quatre formes puissantes qui se débloqueront au fur et à mesure, en dégageant une force de plus en plus grande. Ophide Perfide est accessible via le premier Miroir du Mystère de Vesper, qui se trouve dans l'étrange Surplomb voilé, juste en dehors de Sabot-Ardent sur la carte du monde. À l'intérieur, les ennemis ont un niveau de base de 13 et s'adapteront au-delà au niveau de votre Main du Destin. L'accès à Ophide Perfide et à tous les autres Miroirs du Mystère est possible avec le Season Pass Tiny Tina's Wonderlands, ou en achat individuel. Le Season Pass lui-même est inclus dans l'Édition Merveilleux Chaos et peut aussi être acheté séparément.

SERAS-TU CAPABLE DE VAINCRE LA FORME FINALE ? Au cours des trois semaines qui suivront le lancement de Ophide Perfide, « Chums » prendra une forme encore plus puissante une fois vaincu. À chaque transformation, il apprendra de nouvelles attaques et obtiendra de nouvelles capacités, qui risquent de mettre à mal le courage des Mains du Destin les plus robustes. Et pour corser encore un peu les choses, vous et votre petit derrière meurtri serez renvoyés hors du miroir à chaque fois que vous trouverez la mort dans votre combat contre « Chums ». Vous devrez alors retraverser tout le donjon pour prendre votre revanche. Découvrez ci-dessous le calendrier des transformations terrifiantes de « Chums ». (Sachez qu'il ne prendra sa nouvelle forme qu'une fois que vous l'aurez vaincu dans sa forme précédente - et si vous affrontez les Coiled Captors après ces dates, vous devrez quoi qu'il arrive vaincre les quatre formes avant de pouvoir écouter l'histoire entière de Vesper). Première forme : 18h30 le 21 avril.

Deuxième forme : 18h30 le 28 avril.

Troisième forme : 18h30 le 5 mai.

Quatrième forme : 18h30 le 12 mai.

LANCER LA ROUE DU DESTIN En vous aventurant dans les Miroirs du Mystère, vous trouverez la gloire, sans aucun doute, mais vous serez également récompensé par la découverte de nombreux butins ! Tuez des ennemis et gagnez des âmes égarées, que vous pourrez ensuite utiliser pour faire tourner la Roue du Destin installée à Surplomb voilé. Quelle que soit la case sur laquelle vous tomberez en faisant tourner cet engin un peu diabolique, vous remporterez un objet précieux, comme une nouvelle arme, un nouvel équipement ou un élément cosmétique à ajouter à votre collection. Relever les défis de Ophide Perfide permettra également d'ajouter ce contenu aux possibilités aléatoires incluses dans la Chambre du Chaos rejouable à l'infini. En terminant Ophide Perfide, cinq nouvelles dispositions de niveau, et « Chums » lui-même, s'ajouteront à la liste des variables chaotiques. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de la Chambre du Chaos, découvrez tous les détails dans le journal des développeurs Tiny Tina's Wonderlands n° 5 - Défiez la Chambre du Chaos. PRÉDIRE L'AVENIR Alors que vous vous préparez à embarquer dans les eaux saumâtres grouillant de poissons-tueurs de Ophide Perfide, nous tenons à vous montrer rapidement ce qui vous attend. Vous trouverez ci-dessous un résumé des chapitres de contenu inclus dans le Season Pass. Restez connectés pour découvrir les dangers fantastiques qui vous attendent dans les Miroirs du Mystère, et bonne chance à toutes les Mains du Destin qui veulent se débarrasser de leurs « Chums » !

Les trois autres chapitres du Season Pass n'ont pour le moment pas de date de sortie, mais se nomment respectivement Glutton's Gamble, Molten Mirrors et Shattering Spectreglass en anglais. Tiny Tina's Wonderlands est vendu à partir de 57,49 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Tiny Tina’s Wonderlands : un air de déjà-vu au pays de la fantasy