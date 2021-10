Tiny Tina's Wonderlands : une bande-annonce de gameplay pour découvrir les classes Trucidopathe et Brr-Zerker

Même si Tiny Tina's Wonderlands se placera dans l'imaginaire de la jeune fille déjantée aperçue dans Borderlands, nous ne l'incarnerons pas directement dans cette aventure. Nous jouerons plutôt un héros personnalisable capable d'utiliser de la magie et des armes fantastiques, et dont nous pourrons choisir la classe.

Deux d'entre elles sont d'ailleurs présentées par un trailer de gameplay aujourd'hui. Nous avons d'un côté le Trucidopathe, tourné vers la magie et pouvant utiliser une Épée Fantôme, ainsi que la compétence Voile de l'Ombre pour augmenter sa furtivité et ses dégâts. Et de l'autre le plus bourrin Brr-Zerker, capable d'effectuer une attaque chargée avec Échauffourée ou un assaut tournoyant avec Tourbillon.



La date de sortie de Tiny Tina's Wonderlands est toujours fixée au 25 mars 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, et vous pouvez précommander l'édition Merveilleux Chaos à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Tiny Tina's Wonderlands : date de sortie, détails des éditions et trailer de gameplay déjanté pour le spin-off des Borderlands