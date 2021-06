RUMEUR sur 2K Games : un Avengers tactique, un spin-off de Borderlands et un open-world façon « Saints Row rencontre Cthulhu » en projet

La saison de l'E3 2021 a débuté avec le mois de juin, et avec elle celle des leaks à gogo. Un inconnu nommé swine_flu_greg vient ainsi de poster des informations sur Reddit sur les projets futurs de 2K Games, qui pourraient être révélés ces prochains jours. Et si la Toile lui donne du crédit, c'est parce que Jeff Grubb de VentureBeat et Jason Schreier de Bloomberg ont validé ses propos, sans pour autant être sûrs que les jeux seront montrés à l'E3. Mais qui sont-ils ?

Déjà, soyez surpris, il y aurait NBA 2K22 dans le lot, et le jeune retraité Dirk Nowitzki pourrait être la star de la jaquette standard. Ensuite, il y aurait un projet surnommé Daffodil, dont le titre final pourrait être Tiny Tina's Wonderlands. Oui, un spin-off de Borderlands sur ce personnage serait en préparation, et la rumeur ne date pas d'hier. Le gameplay pourrait tourner autour de combattants à plusieurs classes : serait-ce ça, la nouvelle licence de Gearbox prévue avant mars 2022 ?



Le plus gros morceau serait sinon Codename CODA, un jeu de Firaxis Games basé sur les Avengers. Les créateurs de XCOM apporteraient leur savoir-faire en termes de gameplay tactique à l'univers de Marvel, et des acteurs cultes pourraient participer au doublage. Dernier projet, et non des moindres, Codename Volt serait le fameux titre open world dans un monde de science-fiction avec des éléments surnaturels que prépare Hangar 13 (Mafia III, disponible à partir de 18,78 € sur Amazon.fr). Décrit comme une aventure où « les Saints Row rencontrent Cthulhu », il a déjà de quoi attiser la curiosité...



Gearbox a une présentation de prévue à l'E3 2021, mais pas Take-Two Interactive, qui sera présent au programme officiel avec une table ronde sur l'inclusion. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il ne révèlera pas bientôt tout ou partie de ces projets, affaire à suivre !

Lire aussi : E3 2021 : le calendrier complet des conférences et évènements de juin 2021, demandez le programme !