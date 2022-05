RUMEUR sur Top Spin 5 : un nouveau jeu de tennis en développement chez 2K Czech, en plus du Mafia en Sicile

Malgré les essais de Grand Chelem Tennis, AO International Tennis, Tennis World Tour et prochainement Matchpoint – Tennis Championships, force est de constater que le dernier jeu de tennis référence reste Top Spin 4... qui date de 2011. Certains espèrent donc encore un retour en force de la licence, et ils verront peut-être leur vœu exaucé dans les mois à venir.

Nick Baker de XboxEra a en effet confié dans son dernier podcast que, d'après les bruits de couloirs qu'il avait entendus, un Top Spin 5 serait en développement chez Hangar 13. Le studio a pour mémoire assimilé les équipes de 2K Czech, justement déjà derrière ce fameux Top Spin 4. L'information est comme toujours à prendre avec des pincettes, surtout que même Nick Baker ne semble pas sûr à 100 % de sa véracité, mais il table pour le moment sur une révélation en 2023.



Je ne veux pas trop exciter qui que ce soit à ce sujet, car rappelez-vous que beaucoup de ces choses ne sont jamais sûres à 100 %. Ce ne sont que des rumeurs, des bruits de couloirs et des trucs que nous entendons. J'entends dire que nous verrons peut-être un nouveau jeu Top Spin. Je pense que ce serait Top Spin 5. Donc, oui, pour le moment, la rumeur veut que l'équipe tchèque du Hangar 13 travaille sur un jeu de tennis Top Spin dont nous entendrons probablement parler l'année prochaine.

Il a également appuyé la révélation de Kotaku selon laquelle 2K Czech plancherait aussi sur une préquelle à Mafia. Il ajoute qu'elle se déroulerait entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle en Sicile, et parlerait du passé de la famille de Don Salieri, pour un récit plus linéaire que celui de Mafia III. D'ici là, pour les curieux, Matchpoint – Tennis Championships Legends Editions est disponible en précommande à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.