Matchpoint – Tennis Championships : une date de sortie et une Legends Edition avec 2 tennismen exclusifs

En l'attente de vraie référence du genre, Kalypso Media et Torus Games vont proposer un nouveau jeu de tennis avec Matchpoint – Tennis Championships. Il sera livré avec un mode Carrière où nous pourrons diriger notre propre sportif, 16 stars internationales et d'autres joyeusetés du genre.



Il était prévu pour le printemps sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch, mais arrivera plutôt au début de l'été. Sa date de sortie vient d'être fixée au 7 juillet 2022 pour l'ensemble des plateformes. Les plus investis pourront s'offrir une Legends Edition ajoutant Tommy Haas et Tim Henman au roster, et débloquant la bande-son au format numérique et un fond d'écran.

Il s'agira de l'édition physique de base, disponible en précommande pour 49,99 € chez Amazon.fr. Si vous optez pour l'édition standard en numérique dans un premier temps, vous pourrez la compléter en la transformant en Legends Edition via un DLC.