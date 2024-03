TopSpin 2K25 : date de sortie, bande-annonce et images, la totale pour le jeu de tennis !

En début d'année, à l'occasion de l'Open d'Australie, 2K Games dévoilait TopSpin 2K25, son prochain jeu de tennis qui marquera le grand retour de la franchise. Il fallait alors se contenter d'un teaser et d'une confirmation de Hangar 13 (Mafia III) au développement, mais les studios sont de retour aujourd'hui avec un paquet d'informations.

La date de sortie de TopSkin 2K25 est fixée au 26 avril 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le jeu de sport s'offre une vraie bande-annonce avec Roger Federer et Serena Williams sur les courts de Roland-Garros et Wimbledon, 25 joueurs professionnels seront présents, dont Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Frances Tiafoe et Andre Agassi. Les joueurs pourront surtout créer leur propre joueur, le personnaliser avec de l'équipement Adidas, Head, Lacoste, New Balance, Nike et Wilson et s'entrainer avec John McEnroe (espérons qu'il ne nous insulte pas) pour remporter le Grand Chelem, avec l'Open d'Australie de Melbourne, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open de New York, sans oublier de participer à des matchs en ligne.

TopSpin 2K25 sera décliné en plusieurs éditions, avec d'abord une version standard mettant à l'honneur Roger Federer et Serena Williams sur la jaquette. Une édition numérique cross-gen sera disponible sur PlayStation et Xbox pour profiter du jeu sur les deux générations de consoles. Une Édition Deluxe avec Carlos Alcaraz, Iga Swiatek et Francis Tiafoe sur la jaquette permettra d'obtenir les packs Under the Lights et New Wave avec des tenues alternatives pour ces trois joueurs, des accessoires supplémentaires et le Rookie Rise Pack avec un boost pour le mode MyPlayer et 1 700 VC, la monnaie in-game, sans oublier trois jours d'accès anticipé pour y jouer dès le 23 avril. Enfin, une Grand Slam Edition, ou Édition Grand Chelem, rajoutera le Grand Slam Champions Pack avec les Championship Racket et Champion Serve, ainsi que l'All Access Pass débloquant à leurs sorties les six contenus additionnels du Premium Centre Court Pass Seasons, sans oublier divers éléments cosmétiques.

TopSpin 2K25 est déjà disponible en précommande contre 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac. Plusieurs images sont à découvrir sur la seconde page.