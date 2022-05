RUMEUR sur Mafia : un nouvel épisode en préquelle à la saga en développement chez Hangar 13

Si Mafia II: Definitive Edition ne changeait pas la face du monde, Hangar 13 a surpris beaucoup de monde avec Mafia: Definitive Edition, un remake globalement apprécié. Les rumeurs voulaient que le studio aussi à l'origine de Mafia III planche sur un open world dans un monde de science-fiction avec des éléments surnaturels, façon « Saints Row rencontre Cthulhu ». Problème : ces mêmes bruits de couloirs ont rapporté que le Project Volt avait été annulé, alors que 2K Games y avait déjà injecté plusieurs dizaines de millions de dollars.



Une chose est sûre, l'avenir de Hangar 13 se fera sans Haden Blackman, président du studio depuis son ouverture fin 2014 à Novato en Californie. Il sera remplacé par Nick Baynes, jusqu'à présent directeur de l'antenne Hangar 13 Brighton au Royaume-Uni. Le message de 2K Games annonçant ces changements a été relayé par VentureBeat.



Bonjour l’équipe,

C’est avec des émotions mitigées que je partage avec vous plusieurs mises à jour sur la direction de Hangar 13.

Haden Blackman quitte son poste de chef de studio du Hangar 13 et quitte l’entreprise pour poursuivre sa passion dans une nouvelle entreprise. Nous sommes reconnaissants pour le leadership de Haden dans la création du Hangar 13, la construction et l’unification d’équipes à Novato, Brighton et Czech, et la sortie de plusieurs jeux et collections Mafia qui définissent le studio. Ce que Haden a aidé à construire continuera de se poursuivre et de croître pour les années à venir. Nous soutenons tous nos employés dans la poursuite de leurs passions et nous ne lui souhaitons que le meilleur dans la suite.

Nick Baynes, directeur de studio chez Hangar 13 Brighton, prendra la relève en tant que directeur du studio Hangar 13. Avec 30 ans d’expérience en tant que leader dans l’industrie, Nick a rejoint Hangar 13 en 2018 pour créer Hangar 13 Brighton, et a passé les quatre dernières années à développer l’équipe, à renforcer les capacités du studio et à lancer des projets formidables comme Mafia: Definitive Edition et Mafia Trilogy.

J’espère que vous vous joindrez à moi pour remercier Haden et lui souhaiter le meilleur, et féliciter Nick pour une promotion bien méritée. Bien que le changement puisse être difficile, il peut également engendrer de nouvelles opportunités et de nouveaux succès.

Nous sommes convaincus que le studio est entre de bonnes mains pour les multiples projets en cours, et l’équipe bénéficie du soutien total de 2K.

2K