RUMEUR sur Ghost Recon : un vrai nouvel épisode en développement chez Ubisoft

Cette semaine, Ubisoft a annoncé la fin des mises à jour de Ghost Recon Breakpoint. Le jeu de tir n'aura donc plus droit à du contenu additionnel, les développeurs vont quand même laisser les serveurs ouverts et remercient au passage les quelques pigeons joueurs qui ont acheté des NFT.

Concernant l'avenir de la franchise, il n'y a rien de rassurant. Officiellement, Ubisoft développe Ghost Recon Frontline, un FPS free-to-play façon Battle Royale qui ressemble fortement à Call of Duty: Warzone, et dont la bêta a été repoussée au dernier moment. C'était en octobre dernier, depuis, plus rien. Mais Kotaku cite des sources fiables et affirme qu'Ubisoft développe également un vrai nouveau jeu Ghost Recon, avec le nom de code OVER, qui pourrait sortir dans le courant de l'année fiscale 2023. Le titre était déjà mentionné dans le gros leak de NVIDIA et serait en développement depuis plus d'un an.

Ubisoft n'a évidemment pas commenté la rumeur, mais même si elle est correcte, les fans vont devoir prendre leur mal en patience, même pour GR Frontline qui, toujours d'après Kotaku, aurait été rebooté en interne pour mieux coller aux attentes des joueurs. Vous pouvez retrouver Ghost Recon Breakpoint à 53,99 € chez Gamesplanet.