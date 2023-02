RUMEUR sur Trine 5: A Clockwork Conspiracy, un nouvel épisode bientôt annoncé et déjà titré

La série Trine a connu 4 épisodes entre 2009 et 2019, s'attirant les louanges de nombreux joueurs adeptes d'action, de plateforme et d'énigmes en vue de côté. Officiellement, rien n'indique que la franchise va se poursuivre, mais des informateurs, dont TheRealInsider, affirmaient l'année dernière qu'un nouvel épisode serait présenté en 2023.

Un autre insider vient d'évoquer le projet aujourd'hui : billbil-kun, notre informateur français toujours dans le juste et qui ne se limite plus aux leaks de jeux offerts sur l'Epic Games Store ou le PlayStation Plus. Il vient de poster un message indiquant que, d'après ses sources, un nouveau Trine est en développement et s'appellerait Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Amadeus le Magicien, Pontius le Chevalier et Zoya la Voleuse vont-ils se retrouver aux prises avec le temps ? Nous le saurons peut-être dans les semaines à venir...

Si vous voulez découvrir la série, vous pouvez vous procurer Trine Ultimate Collection à partir de 19,95 € sur Amazon.fr.