RUMEUR : le Pico 5 est mort, vive le Pico Swan qui viserait à concurrencer l'Apple Vision ?

Après des licenciements massifs, après un retrait possible de ByteDance de Pico, voici une nouvelle rumeur qui n'augure rien de bon pour le constructeur chinois : le Pico 5 aurait été annulé, au profit d'un casque (projet Swan) se rapprochant techniquement et philosophiquement du Vision Pro d'Apple. Que pouvons-nous en conclure et surtout quelles sont les informations qui nous semblent plausibles ?

Selon le journal The Information, les ventes du Pico 4 n'auraient pas répondu aux attentes de ByteDance. En conséquence, celle-ci serait bien plus intéressée à développer un casque se rapprochant de l'Apple Vision Pro. Pas de Pico 5 à l'horizon ? Eh bien, pas forcément, car selon ce même journal, une version du Pico 4 remis au goût du jour serait d'actualité. Première surprise (en comparaison avec notre introduction), ce sont bien 2 casques qui seraient prévus, et si nous nous référons à de précédents leaks, il n'est pas exclu que la mise à jour hardware du Pico 4 finisse par donner un Pico 5 et que la copie de l'Apple Vision Pro devienne un Pico 5 Pro.

Concernant ce dernier, l'objectif du géant chinois serait d'incorporer des technologies de pointe dans son prochain casque haut de gamme. A l'heure actuelle, le projet Swan serait encore expérimental et conceptuel, aucun calendrier n'aurait encore été élaboré. Bref, il faudra patienter encore quelques années pour en savoir davantage. Les licenciements massifs de ces derniers mois devraient retarder le développement d'un tel casque. Osawa, journaliste à the Information, rapporte que Pico a réduit 60 % de son effectif, dont les équipes en charge du contenu VR, ce qui aurait conduit le constructeur a annuler le concurrent de Beat Saber et à céder l'exclusivité d'Ubisoft : Just Dance VR.

Malgré tout et en parallèle, le Pico Store continue toujours de se remplir avec des applications majeures telles que YouTube VR, VR Chat et Arizona Sunshine 2. Nos confrères d'UploadVR ont interrogé le fabricant chinois sur la peur légitime que pourraient avoir ceux qui veulent investir ou qui ont investi dans un Pico 4. Ce dernier se montre rassurant :

La plateforme Pico continuera à fonctionner normalement et à fournir à ses utilisateurs des services de premier ordre.

Si les rumeurs s'avèrent fondées, cela signifie que ByteDance voudrait concurrencer Meta avec un Pico 5 et Apple avec un éventuel Pico 6 ou Pico 5 Pro. La firme chinoise, pourrait, comme l'a fait Meta en son temps pour le Rift S et l'Oculus Quest, savoir qui des deux l'emporte et mettre ses ressources dans la proposition qui fonctionne le mieux.