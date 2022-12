Blaston : le jeu de duel en VR de Resolution Games devient free-to-play (quid de ceux qui l'ont payé ?) et date sa sortie sur le PICO Store

Vous avez toujours rêvé d'être un pro de la gâchette et de défier vos ennemis en duel comme dans un film d'action avec Clint Eastwood ? Alors, ce jeu est fait pour vous. Des tirs ralentis, des armures, des armes et beaucoup d'esquives, c'est ce que propose Blaston (contraction de Blast et baston), du studio Resolution Games.

À partir d'aujourd'hui, 15 décembre 2022, Blaston est disponible en téléchargement gratuit sur le Quest Store et SteamVR. Pour le PICO Store, il faudra attendre 2023 pour voir débarquer le jeu de duel. En plus du passage en free-to-play, la mise à jour d'aujourd'hui apporte un certain nombre d'ajouts et de mises à niveau, notamment de nouveaux accessoires et skins d'armes, une boutique en jeu remaniée et une récompense pour tous les joueurs qui ont déjà acheté le jeu : un pack Golden Gratitude (d'une valeur de 50 euros et plus) contenant Golden Gratitude Clamos et Golden Gratitude Viper (skins exclusives non disponibles autrement) et 1 160 blasts pouvant être utilisés dans la boutique en jeu.

Si vous voulez vous offrir un Meta Quest 2, sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 € (avec Beat Saber et Resident Evil 4 VR offerts en ce moment).