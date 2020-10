Blaston : un jeu de tir PVP en VR par Resolution Games, cela vous tente ?

Vous avez toujours rêvé d'être un pro de la gâchette et de défier vos ennemis en duel comme dans un film d'action avec Clint Eastwood ? Alors, ce jeu est fait pour vous. Des tirs ralentis, des armures, des armes et beaucoup d'esquives, c'est ce que propose le nouveau jeu du studio Resolution Games qui a déjà connu un certain succès grâce à Angry Birds VR: Isle Of Pigs ou plus récemment Cook-Out: A Sandwich Tale. D'après le studio, son but est de pouvoir proposer un véritable jeu de duel à quiconque possède un casque VR dans une ambiance de gladiateur futuriste.

Resolution Games profite de cette sortie pour également annoncer que l'équipe de direction du studio a accueilli deux grosses pointures du jeu vidéo afin de façonner la prochaine génération de titres VR :

Mike Booth : créateur de Left 4 Dead et Counter -Strike: Condition Zero et Nox

et Tom Hall : cofondateur d'id Software, game designer sur Doom et Wolfenstein 3D...





Blaston est disponible dès maintenant sur Oculus Quest / Quest 2 pour 9,99 € et arrivera sur Steam dans les prochains mois avec la prise en charge de la plupart des casques VR. Une version pour les salles d'arcades est aussi en prévision.