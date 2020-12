Blaston : le jeu de duel en PvP arrive enfin sur Steam avec une flopée de nouveautés pour toutes les versions

Blaston est un jeu ou deux joueurs face à face s'affrontent en duel dans une arène futuriste. Proposant des armes assez délirantes et surtout d'une physique fortement inspirée de celle de Matrix et de ses légendaires Bullet Time, ce jeu est très bien noté, mais manquait cruellement de quelques fonctionnalités pour séduire un peu plus de monde comme la possibilité de communiquer avec ses adversaires, de se placer en tant que spectateur pour suivre d'autres parties ou encore de pouvoir jouer en coopération. Tout ceci va être corrigé rapidement puisque la prochaine mise à jour, qui coïncide avec la sortie du titre sur Steam, apporte toutes ces bonnes choses d'ici quelques jours.

Actuellement exclusif à la plateforme sur Oculus Quest 1 et 2, Blaston va être, grâce à cette sortie sur Steam, accessible aux joueurs PC équipés d'un casque de réalité virtuelle, ce qui va permettre d'augmenter la communauté et ainsi rendre le jeu plus populaire. Au-delà de ce portage, Resolution Games a également déployé une mise à jour substantielle sur toutes les plateformes qui comprend le mode spectateur permettant désormais à huit joueurs de regarder des matchs amicaux en direct via un code de salle, des améliorations et des fonctionnalités étendues pour le salon Ozo (un lieu de rencontre entre joueurs) récemment lancé, un nouveau personnage, une arme, une bannière et une plateforme.

Mathieu Castelli, directeur de la création chez Resolution Games : « Lorsque nous avons lancé Blaston, nous avions de grands espoirs que la des joueurs se réunissent avec ce jeu, mais leurs compétences, leur esprit sportif et leur dévouement ont largement dépassé nos attentes les plus folles. Ils passent des heures dans le jeu à perfectionner leurs compétences - et leur endurance - pour apprendre de nouvelles astuces, améliorer leur stratégie, trouver leurs forces et leurs faiblesses et définir réellement leur style de jeu en tant qu'individus ».

Blaston est disponible sur l'Oculus Store pour le Quest et bientôt Steam.