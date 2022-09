Deathverse: Let It Die, enfin une date de sortie pour le jeu d'action free-to-play PS4 et PS5, une version PC arrive aussi bientôt

Suite surprise de Let it Die, jeu de survie paru en 2016, Deathverse: Let it Die changera totalement le gameplay pour nous proposer des batailles à jusqu'à 16 joueurs dans un futur dystopique où les guerriers doivent impressionner le public dans des combats à mort. Le free-to-play était passé par une bêta ouverte sur PlayStation en mai dernier et s'apprête désormais à sortir dans sa version commerciale.



C'est donc ce 28 septembre que Deathverse: Let it Die sera disponible, avec un client gratuit et des achats intégrés, sur PS4 comme sur PS5. La version PC confirmée il y a plusieurs semaines sera elle jouable quelques jours plus tard, à partir du 5 octobre 2022 sur Steam. La bande-annonce de lancement a d'ailleurs déjà été diffusée.

Prenez part à un jeu d’action et de survie phénoménal qui se déroule plusieurs siècles après LET IT DIE. Vous avez toujours rêvé de participer à une émission de télévision ultra-violente ? Alors DEATH JAMBOREE va vous combler ! Le concept : jour et nuit, 16 candidats qui se battent à mort sur une île isolée et entièrement polluée par le SPlithium. Votre sens du spectacle devra être aussi affûté que votre arme si vous voulez vous faire un nom dans l’émission ! Digne successeur de LET IT DIE, la violence est le maître-mot du jeu. Tout peut arriver dans cette lutte sanguinaire sans merci où seules les armes de combat rapproché sont permises. Savoir quand attaquer et quand se défendre, utiliser le terrain à son avantage pour attaquer par surprise, bien choisir son moment pour se lancer à l’assaut : une seule seconde d’hésitation pourrait être fatale ! Ce n’est pas tout : des chasseurs qui veulent votre peau et de dangereuses créatures appelées cryptides rôdent sur le champ de bataille. Prudence ! Si vous voulez survivre, vous devrez gagner un maximum de PP, ou points de popularité, en impressionnant le public. Faites-vous remarquer en combattant avec style, peaufinez votre stratégie, et vous serez peut-être le dernier survivant !

Le successeur de Let it Die arrivera-t-il à se faire une place dans le milieu de plus en plus compétitif des free-to-play ? Nous aurons la réponse bientôt.