Deathverse: Let it Die, le free-to-play va être arrêté pour corriger ses problèmes techniques, une réédition améliorée en projet

Suite au succès assez surprenant, mais pas vraiment pérenne de Let it Die, Supertrick Games et GungHo Online Entertainment ont développé Deathverse: Let it Die, un nouveau free-to-play orienté action dans le même univers. Il est disponible depuis quelques semaines sur PC, PS4 et PS5, mais la sauce n'a pas pris : au-delà de problèmes d'équilibrages, la communauté se plaint de temps de chargement et du matchmaking trop longs, et de soucis de stabilité des serveurs.

Ces défauts sont à priori assez profonds, car plutôt que de les corriger via des mises à jour, Supertrick Games va devoir couper les serveurs de Deathverse: Let it Die. Il prévoit d'arrêter temporairement le jeu à partir du 18 juillet 2023 et empêchera l'achat de la monnaie virtuelle Death Metal dès le 7 février. Il prépare en revanche déjà une réédition avec des modifications sur les plans de la technique et du contenu, qu'il espère lancer après la pause estivale du free-to-play. Il explique lui-même qu'il ne sait pas encore si ce projet est la bonne solution pour l'avenir du jeu, mais veut quand même tenter le coup.

Merci beaucoup pour votre soutien constant à DEATHVERSE: LET IT DIE. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers tous ceux qui apprécient et enrichissent le jeu et sa communauté. Il ne fait aucun doute que nous avons rencontré quelques défis depuis le lancement de notre jeu, en particulier en ce qui concerne le matchmaking et le lag dans le jeu. Nous nous excusons profondément pour ces problèmes qui ont pu causer un inconvénient à nos joueurs. Bien que nous ayons essayé diverses solutions avec un certain succès, nous n’avons pas été en mesure de résoudre les problèmes sous-jacents. En conséquence, les équipes de développement et d’exploitation ont pris la décision de suspendre temporairement les services du jeu pendant que nous redéveloppons DEATHVERSE: LET IT DIE. Ce fut une décision difficile à prendre pour nous. Cependant, nous pensons que la réédition du jeu avec des améliorations significatives lui permettra d’être apprécié par un public plus large ainsi que par nos joueurs actuels. Compte tenu du temps nécessaire au développement d’un jeu – et du fait qu’il y a un nombre limité de jeux que l’on peut éventuellement faire dans une vie – il est impossible de dire à ce stade si c’est le bon choix. Mais nous aimons ce jeu et sommes fiers de l’avoir développé ensemble en équipe. Par conséquent, nous croyons que c’est la meilleure décision possible pour le moment. Nous ferons tout notre possible pour préparer la réédition afin que notre communauté actuelle puisse profiter du jeu aux côtés de nombreux autres nouveaux joueurs à l’avenir. Nous apprécions grandement votre compréhension et votre soutien.

Espérons pour les fans qu'il ne s'agisse pas d'une manière déguisée de déjà mettre fin à l'expérience...

Lire aussi : Deathverse: Let It Die, un jeu de survie et d'action physique en free-to-play annoncé en exclusivité sur PS4 et PS5