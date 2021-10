Deathverse: Let It Die, un jeu de survie et d'action physique en free-to-play annoncé en exclusivité sur PS4 et PS5

Vous vous souvenez de Let it Die, le jeu de survie en free-to-play de Grasshopper Manufacture né des cendres du projet Lily Bergamo ? Même s'il n'a pas fait grand bruit, il a tout de même attiré plus de 7 millions de curieux depuis 2016 et va avoir droit à une suite inattendue. Grasshopper n'est plus de la partie, lui qui n'appartient d'ailleurs plus à l'éditeur GungHo Online Entertainment, mais c'est Supertrick Games, qui avait aidé sur le premier volet, qui va se charger de Deathverse: Let It Die, révélé en ouverture du State of Play de ce soir.

Il s'agit encore une fois d'un free-to-play, annoncé en exclusivité sur PS4 et PS5 pour le printemps 2022. Il se déroulera dans le cadre d'une émission de téléréalité de survie, Death Jamboree, où des participants s'affrontent au corps-à-corps avec un robot appelé Unité Wilson, pouvant aussi bien servir d'arme que d'objet de défense. Ajoutez à cela des terrains dangereux contaminés par du SPLithium, des personnages aux compétences variés, et du contenu cosmétique à débloquer via des achats intégrés et des Season Pass, et vous obtenez un produit classique sur le fond, mais qui devrait valoir le coup d'œil sur la forme.

L’équipe de rêve à l’origine de Let It Die — le jeu d’action-survie lancé en 2016 et ayant été téléchargé plus de 7 millions de fois à travers le monde — a encore frappé ! Cette fois, nous allons faire sensation grâce à une nouvelle expérience multijoueur. Bonjour à vous, qui souhaitez évacuer votre stress quotidien et répondre à vos pulsions les plus extrêmes. Nous vous invitons à participer à une nouvelle téléréalité de survie qui a déjà séduit les téléspectateurs du monde entier. Plusieurs siècles après Let It Die… Ce jeu se déroule après les événements de Let It Die, et les joueurs s’affrontent pour devenir célèbres dans la téléréalité de survie Death Jamboree. L’action se passe dans un monde virtuel baptisé Deathverse, créé par le Yotsuyama Group pour accueillir les âmes des participants osant tenter l’expérience. Passons maintenant aux règles du jeu. Death Jamboree est produit et diffusé par la chaîne de télévision nationale YBC (Yotsuyama Broadcasting Company). De jeunes gens sont recrutés dans le monde entier via des sessions publiques au cours desquelles on leur promet la gloire et la richesse. Les gains potentiels et la tension qui règne lors des combats ont attiré les téléspectateurs en masse, faisant de l’émission un phénomène international. Les joueurs participent à l’émission tels des candidats ordinaires, déterminés à éliminer leurs rivaux. Le gameplay action-survie est nerveux et repose sur des attaques au corps-à-corps. En tant que participants au programme, les joueurs affronteront une multitude d’adversaires. Voici un résumé du fonctionnement du jeu : En participant à Death Jamboree, tous les candidats seront équipés d’une unité « Wilson » spéciale, un robot conçu pour les aider en combat. Les unités Wilson embarquent un large éventail de fonctionnalités rendues possibles grâce aux dernières avancées technologiques. C’est devenu un accessoire indispensable pour les consommateurs les plus aisés du monde entier. Les unités Wilson peuvent se changer en drones ou en armes et remplir les tâches suivantes : Se transformer en arme lorsque le joueur attaque un ennemi Déployer un bouclier protecteur prenant la forme d’un drone Tirer des projectiles électriques pour étourdir les ennemis Activer des compétences Dans la bande-annonce, vous avez vu de nombreuses armes : marteaux, couteaux et katanas. Toutes ces formes supplémentaires sont déverrouillées en améliorant votre Wilson. Et comment l’améliorer ? Eh bien, ça restera un secret pour le moment. Par ailleurs, grâce à son succès planétaire, le programme est sponsorisé par de nombreuses entreprises. Vous trouverez ainsi des tenues et des unités Wilson arborant les mascottes et les logos de ces différents sponsors. Ceux-ci permettent également d’accroître la popularité du jeu. Death Jamboree repose sur des combats de type survie, mais selon les saisons, d’autres modes de jeu seront également proposés pour une durée limitée. Maîtrisez vos armes préférées, éliminez vos adversaires avec des coups spectaculaires et n’oubliez pas de séduire le public et les sponsors ! Devenez l’une des stars du jeu et progressez dans votre quête de gloire et de richesse. Le champ de bataille est contaminé au SPLithium… Jetons un œil aux différentes arènes qui vous attendent. Le studio d’enregistrement de Death Jamboree (en d’autres termes, le théâtre de vos affrontements) est une île inhabitée progressivement contaminée par le SPLithium, une source d’énergie ultra concentrée et indispensable au bon fonctionnement de notre société. C’est également cette source d’énergie qui alimente les unités Wilson distribuées aux participants. Le SPLithium est extrêmement pratique, mais a l’inconvénient de générer des déchets radioactifs mortels une fois consommé, contaminant toute la zone environnante. Les arènes de combat ont toutes été contaminées par le SPLithium et la rumeur veut que des plantes mutantes et d’étranges créatures baptisées UMA s’y soient développées. Des personnages hauts en couleur donnant vie au programme Nous allons maintenant vous présenter les stars de l’émission que vous avez pu voir dans la vidéo : Bryan Zemeckis Le big boss de Death Jamboree. Il multiplie les casquettes : producteur exécutif, directeur, organisateur d’événements et maître de cérémonie. Une personnalité charismatique qui séduit le public avec ses remarques enjouées et son sens de l’humour décapant. Une vedette de la télévision qui a conquis les téléspectateurs du monde entier. Bryan a grandi dans une famille aisée et n’a jamais manqué de rien. Le bruit court qu’il est devenu producteur de Death Jamboree à la demande d’un certain individu, mais la vérité reste entourée d’un nuage de mystère. QueenB La deuxième présentatrice de Death Jamboree. De son vrai nom Brenda Miller. Aussi belle que talentueuse, c’est une ancienne légende du jeu qui a pris sa retraite il y a deux ans. Un exemple rare de commentateur qui a vraiment brillé par le passé. Elle doit son surnom de QueenB aussi bien à son élégance qu’à son style de combat, et son expérience lui offre une perspective unique sur le jeu. Elle tenu à conserver ce nom dans son nouveau rôle. En tant qu’ancienne participante, elle n’hésite pas à encourager les candidats et parfois même à leur donner des conseils, ce qui fait d’elle la grande sœur de l’émission. Mais elle porte pourtant un secret que personne ne connaît. De quoi peut-il s’agir ? Hunter G Vous avez peut-être aperçu dans la bande-annonce une silhouette mystérieuse apparaissant en plein combat. Les chasseurs sont des prédateurs invincibles qui traquent les combattants pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. On raconte que ce chasseur est en fait un assassin légendaire qui a éliminé 444 cibles lorsqu’il était embauché en tant que tueur à gages. Deathverse est prévu pour 2022 et sera un titre free-to-play. Les achats intégrés et les season pass vous permettront de personnaliser votre combattant avec des contenus cosmétiques reflétant votre personnalité et votre style. Plus d’informations à venir dans les prochains mois.

Un futur titre à essayer sur vos consoles PlayStation ?