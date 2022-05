Deathverse: Let It Die, le free-to-play exclusif aux PlayStation très bientôt en bêta ouverte, voici quand vous pourrez l'essayer

Même si Let it Die avait connu un succès plus que correct à l'époque, nous n'imaginions pas que la licence allait perdurer. Pourtant, GungHo Online Entertainment et Supertrick Games ont révélé une suite inattendue dénommée Deathverse: Let It Die lors d'une State of Play en octobre 2021.

Le titre devait être proposé en free-to-play à compter du printemps 2022 sur PS5 et PS4, et veut mélanger les codes de la survie et des combats au corps-à-corps dans une expérience multijoueur originale. Bonne nouvelle : elle pourra être essayée dans le cadre de la bêta ouverte Limited Time Open Beta: Destroy the Server! d'ici la fin du mois. La version test peut d'ores et déjà être téléchargée et s'étendra sur 2 courtes périodes en Europe, en Asie et en Amérique du Nord pour vérifier la stabilité des serveurs. Les stress tests auront lieu sur notre continent du 28 mai à 22h00 au 29 mai à 4h00, puis le 5 juin de 10h à 16h00.

Présentation du jeu Plusieurs siècles se sont écoulés depuis la « Rage planétaire », la catastrophe naturelle sans précédent qui a dévasté le monde en 2026. DEATH JAMBOREE, une émission de téléréalité ultra-violente, est créée pour offrir un divertissement cathartique à une humanité encore traumatisée. Qui sera la star ? Qui saura survivre jusqu’au bout et repartir avec gloire et richesses ? Collecte de données L’ID de votre compte PlayStation Network sera collecté lorsque vous participerez au test.

Les données collectées seront utilisées uniquement pour envoyer les récompenses aux participants après le lancement officiel du jeu.

Elles ne seront pas utilisées à des fins autres que celle mentionnée ci-dessus. Votre ID sera conservé jusqu’à réalisation de l’objectif ci-dessus, puis supprimé lorsqu’il ne sera plus nécessaire.

Veuillez ne participer au test que si vous êtes d’accord avec ces conditions. Important Le contenu et la période du test bêta sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Le testeur sera responsable des frais de connexion nécessaires pour participer au test bêta.

Vous ne pourrez pas acheter d’articles pendant le test bêta.

Il est possible que le gameplay ne soit pas toujours fluide pendant le test bêta.

Les données de jeu du test bêta ne pourront pas être transférées au moment de la sortie officielle du jeu.

Certaines fonctions qui figureront dans la version finale du jeu seront limitées dans le test bêta.

Il est possible que les données soient réinitialisées pendant le test bêta.

Il est possible que l’interface utilisateur, l’équilibrage du jeu ou autres soient modifiés dans la version finale du jeu.

Prêts à tester cette nouvelle expérience gratuite à destination des PlayStation 5 et PlayStation 4 ? En toute logique, si les serveurs tiennent la route, nous pouvons espérer un lancement de la version officielle dans les semaines qui suivent.