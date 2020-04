Blaston : le tout nouveau jeu VR de Resolution Games se dévoile

Le studio Resolution Games n’est pas peu fier d’annoncer son douzième titre en cinq ans. Un jeu qui se veut ambitieux et assez éloigné des productions familiales pour lesquelles les développeurs sont connus. Répondant au doux nom de Blaston, cette nouvelle licence a pour vocation de nous mettre dans la peau de ce qui semble être des robots pour participer à des duels.

Et pas n’importe quel duel s’il vous plaît. Il s’agit ici d’un face à face intense où vous devrez terrasser votre adversaire avec des armes futuristes. Un adversaire qui sera au passage forcément incarné par un joueur puisque Blaston se dédie exclusivement à un gameplay compétitif PvP. Outre le fait de tirer sur votre opposant comme un cow-boy, il faudra aussi esquiver les projectiles adverses pour rester dans la course. Sans doute la plus grosse partie du challenge offert par ce jeu.

Les créateurs de ce titre encore bien mystérieux tablent sur une sortie avant la fin de l’année en cours. L’annonce de Blaston a aussi été l’occasion de rassurer le public concernant l’avenir du récemment annoncé Cook-Out: A Sandwich Tale. Celui-ci est toujours en développement et son calendrier ne devrait pas être affecté par la sortie du jeu de tir qui nous intéresse aujourd’hui.