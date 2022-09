PICO 4 : tout savoir sur le nouveau casque VR qui pourrait bien être un Meta Quest 2 killer (MAJ)

C'est à 14h00 aujourd'hui que PICO, le constructeur chinois, a donné sa première conférence de presse en Europe. Après une belle campagne de communication via de nombreux teasers, le casque de réalité virtuelle tout-en-un PICO 4 vient donc d'être dévoilé. Après le PICO Neo 3 Link, sorti il y a quelques mois, voilà que ce nouveau casque vient aussi se positionner en concurrent direct du Meta Quest 2 sur le marché de la VR autonome (sans avoir besoin de PC, console ou smartphone pour fonctionner). Le premier reste d'ailleurs en vente et vise plutôt les utilisateurs avancés qui veulent un casque sans fil pour le connecter à leur PC, tandis que le PICO 4, même si lui aussi peut le faire, vise vraiment l'utilisateur casual voulant se divertir, travailler, plonger dans un métavers ou encore faire du sport en VR sans prise de tête ni matériel supplémentaire.

Le PICO 4 est donc un casque VR autonome tournant sous Android. Il permet de plonger dans la réalité virtuelle via son catalogue d'applications, de vidéos et de jeux dédiés (presque 300 à ce jour) accessibles via le Pico Store, mais aussi de profiter du catalogue SteamVR grâce à sa connexion Wi-Fi si vous possédez un PC gamer. PICO a aussi annoncé un partenariat avec la plateforme Wave qui offre du divertissement en ligne, ce qui devrait permettre aux possesseurs de PICO 4 d'assister à des concerts en live. Le fitness est un autre focus du PICO 4 et il offrira le suivi de la condition physique de l'utilisateur via le programme PICO Fitness. Ainsi, il sera possible de consulter l'historique des dépenses énergétiques lors de sessions de jeu ou applications en VR grâce au suivi de mouvements. Courant 2023, des bracelets connectés seront disponibles et pourront être utilisés avec le PICO 4. À priori, ce dernier pourra même recommander certains exercices aux utilisateurs en fonction des objectifs qu'ils se seront fixés. Le contenu de remise en forme comprendra Les Mills Body Combat, All-in-One Summer Sports VR, et Just Dance VR (Ubisoft) qui sera exclusif au PICO Store en 2023.

D'autres contenus sont prévus dans les domaines du fitness, des jeux, de la vidéo et des réseaux sociaux. Cela inclut le projet révolutionnaire PICO Worlds, qui arrivera en 2023 pour offrir une expérience d'interaction physique plus réaliste en mettant en œuvre un système sous forme d’avatar capable de reconnaître plus de 80 dimensions, ainsi que des documentaires exclusifs en partenariat avec Discovery Channel.

Par rapport aux différents modèles existant à ce jour, il est plus léger (295 g) et surtout beaucoup plus fin (35,8 mm dans sa partie la plus fine) grâce, entre autre, à l'utilisation de lentilles Pancake qui permettent de placer les écrans plus près et, en conséquence, de réduire considérablement l'épaisseur du casque. Il est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon XR2 (GPU Adreno 650), d'un écran 4K+ (1 200 ppi) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un champ de vision de 105° (FOV), de quatre caméras de suivi, de 128 ou 256 Go de stockage et d'une batterie de 5 300 mAh avec charge rapide (Qualcomm Quick Charge 3.0) placée à l'arrière de la tête, pour un meilleur équilibrage du poids. L'écart inter-pupillaire (IPD) est réglage manuellement pas à pas entre 62 et 72 milimètres via une motorisation. Enfin, la vision en réalité augmentée (Seethrough chez PICO, passthrough chez Meta) offrira des couleurs vives grâce à la caméra RVB de 16 Mpx embarquée. Bien sûr, le casque permet de dessiner une aire de jeu soit en stationnaire soit pour du déplacement libre et les contrôleurs, qui sont très beaux, offrent un retour haptique qui semble avoir été amélioré par rapport à la précédente génération.

Côté confort, il est équipé d'une sangle réglable à cliquet, d'une interface faciale (supportant une entretoise pour les porteurs de lunettes) avec un coussin en tissu SuperSkin permettant aux utilisateurs de rester au frais et au sec, et d'un revêtement en PU sur le coussin arrière. Toute une gamme d'accessoires compatibles avec le PICO 4 sera proposée courant 2023. Les bracelets connectés, une housse de transport et un dongle Wi-Fi pour simplifier et optimiser la connexion à un PC.

À noter, du côté des bonnes nouvelles, il y a des grilles d'aération sur la face avant du casque, ce qui laisse penser que, comme avec son grand frère le PICO Neo 3 Link, lors de sessions de jeu agitées ou de session de fitness, la buée ne sera pas au rendez-vous. Du côté négatif, il n'y a pas de prise Jack ce qui veut dire qu'il ne sera pas possible d'y ajouter un casque audio filaire. Sachant que la connexion Bluetooth n'est pas annoncée comme étant en low latency, il sera impossible de jouer avec un son décalé d'une ou plusieurs secondes. Seuls espoirs pour ceux qui n'aiment pas embêter les gens autour d'eux avec les sons de leurs jeux : l'utilisation d'un adaptateur USB Type-C vers « Audio et charge » si cela fonctionne ou encore l'annonce d'un casque audio dédié, si cela peut se faire. Il faut bien avouer que cette absence de prise casque est assez surprenante et pourrait bien en rebuter certains.

Le PICO 4 sera disponible le 18 octobre dans treize pays européens aux prix conseillés de 429 € TTC (128 Go) pour le 128 Go et de 499 € TTC (256 Go) pour le 256 Go. Il est donc moins cher que son concurrent le Meta Quest 2, ce qui devrait motiver bon nombre d'acheteurs qui trouvaient le casque de Facebook trop onéreux. De plus, son catalogue est en train de se remplir à la vitesse de la lumière, vu que les développeurs sont aidés par PICO et n'ont pas grand-chose à faire pour réaliser un portage (même architecture de base). Au final, seules les exclusivités du Meta Store (Beat Saber, Population One...) ne pourront pas arriver sur le PICO Store, car les studios en charge de ces jeux ont tous été rachetés par Meta mais elles ne sont pas légion. Et puis, cela ne devrait pas trop gêner les utilisateurs qui peuvent quand même accéder à ces titres via SteamVR, s'ils ont un PC. Les membres européens du programme PICO Neo 3 Link Beta auront la possibilité de précommander ce nouveau casque à partir du 23 septembre via Bestware, VR Expert, XR Shop et System Active, tandis que le grand public devra attendre courant octobre pour pouvoir se faire plaisir via Amazon, Mediamarkt, Elkjop, The Very Group et Coolblue.



Mise à jour 16H : les prix donnés sont bel et bien en TTC et non en HT comme l'avait initialement indiqué le communiqué de presse de Pico.