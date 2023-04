Valve : oui, la firme est bien en train de travailler sur un nouveau casque VR

Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles concernant le fameux Valve Deckard. Rappelez-vous, en octobre 2022, cela avait commencé avec une offre d'emploi qui demandait au candidat de savoir « prototyper et soutenir un casque VR doté de fonctions de suivi avancées ». En janvier de cette année, c'est un brevet orienté PC VR sans fil qui faisait son apparition. Rassurez-vous, le casque est bien en chantier !

Dans une interview accordée à This is Game, Greg Coomer, concepteur de produits chez Valve, affirme qu'il serait possible que l'entreprise travaille sur « un nouveau casque VR depuis peu ». Vous l'aurez compris, le concepteur ne peut confirmer l'existence du produit ni en communiquer la date. Il assure toutefois que l'entreprise continue de croire dur comme fer en la réalité virtuelle.

Précédemment interrogé par le journal The Verge, notamment sur l'utilisation possible du processeur du Steam Deck dans un casque VR autonome, Greg Coomer avait répondu qu'il serait très pertinent pour Valve de garder cette idée dans de futurs projets.

À l'heure où PICO essaie tant bien que mal de rattraper le leader Meta en matière de catalogue autonome, Valve ne devrait pas investir dans un casque tournant sous Android, surtout si l'entreprise souhaite y implémenter le processeur d'un Steam Deck ou d'un éventuel successeur, qui est d'une architecture totalement différente (x86) pour supporter nativement le système Android. Si Valve souhaite utiliser cette puissance pour des expériences PC VR, n'oublions pas qu'il s'agit de puces mobiles et que l'expérience n'en serait que fortement dégradée.