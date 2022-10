Valve Deckard : la firme prévoit-elle de commercialiser un nouveau casque VR ?

Chaud devant, Valve a publié une offre d'emploi pour « prototyper, expédier et soutenir » un casque VR doté de fonctions de suivi avancées. Mais ne tournons pas autour du pot et allons directement à l'essentiel ! Voici ce qui est indiqué sur la fiche du poste :

Chez Valve, nous repoussons les limites des expériences en réalité virtuelle. Nous recherchons des ingénieurs logiciels polyvalents et autonomes qui peuvent nous aider à franchir les prochaines étapes de la VR, qui brasse désormais des millions de clients dans le monde. L'objectif principal de ce poste est de réaliser des prototypes, d'expédier et de soutenir des produits gaming grand public en exploitant les différentes technologies de suivies : HMD, contrôleurs, passthrough, IA, suivi des yeux et des mains.





Le Valve Index, le kit VR pour PC à 999 $ de la société, est sur le marché depuis plus de trois ans. Il offre toujours le meilleur suivi et la meilleure qualité audio de sa catégorie, mais sa résolution de 1600×1440 par œil a été dépassée par des casques à bas prix comme le Meta Quest 2 et le PICO 4, et il ne prend pas en charge le jeu sans fil (bien qu'une start-up travaille sur un adaptateur).

En mai 2021, le PDG de Valve, Gabe Newell, a parlé de « faire de gros investissements dans de nouveaux casques ». Trois mois plus tard, le concepteur de produits Valve Greg Coomer a été interrogé par The Verge sur la possibilité d'utiliser la puce du Steam Deck dans un casque VR autonome. Il a répondu qu'elle « fonctionnerait bien dans cet environnement » et a déclaré qu'il serait judicieux de l'implémenter pour les futurs projets de la firme.

En février de cette année, alors que la livraison de Steam Deck commençait, Gabe Newell a mentionné la VR dans de multiples interviews avec les médias. Il a ainsi déclaré au magazine Edge que le Steam Deck représentait une puissance capable de fonctionner sur batterie et qui pourrait éventuellement être utilisée dans des applications VR, en précisant : « Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est un tremplin. » En discutant de la technologie du Steam Deck avec Eurogamer, il s'est demandé pourquoi il ne pourrait pas y avoir cela dans une solution VR intégrée sans fil.

La première preuve directe d'un nouveau casque spécifique a été découverte à la fin de l'année dernière par le désormais très connu YouTubeur Brad Lynch (SadlyItsBradley) dans le code des fichiers du pilote SteamVR. Le casque découvert porte le nom de code « Deckard », le nom de famille du protagoniste de Blade Runner. Ars Technica a déclaré que ses sources ont confirmé l'existence du Deckard. Un dépôt de brevet de Valve rendu public il y a quatre mois pourrait avoir révélé le design de la sangle du Deckard, bien qu'il n'ait montré concrètement aucun détail technique.

La nouvelle offre d'emploi indique que Deckard pourrait être équipé de systèmes de suivi de la tête et de la manette, des yeux (eye tracking) et des mains (hand tracking), d'une fonction de transparence (passthrough) et d'une autre pour l'analyse de l'environnement (IA). Le passthrough et la compréhension de l'environnement pourraient signifier qu'il prendra également en charge la réalité mixte, mais il pourrait aussi s'agir d'une simple évolution du système de sécurité SteamVR Chaperone.

Si le Deckard est bientôt livré, il pourrait s'attaquer au Meta Quest Pro de Meta...