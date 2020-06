HP Reverb G2 : prix, mois de sortie et spécifications du nouveau casque VR de HP, Valve et Microsoft en Europe

Après une première annonce en mars dernier, HP avait dévoilé pour le marché américain, le 2 juin dernier, l'essentiel des informations sur son dernier casque de réalité virtuelle, le Reverb G2. Annoncé comme étant le « nouveau standard de la VR » par HP, le Reverb G2 affiche d'assez impressionnantes spécifications techniques.

Conçu en collaboration avec Microsoft et Valve, ce nouveau casque profite de technologies de pointe avec notamment des écrans LCD ayant une résolution de 2160 x 2160 par œil (2K) contre 1440 x 1600 pour les casques haut de gamme actuels tels que le HTC Vive Pro ou le Valve Index, faisant ainsi du Reverb G2 le casque destiné au grand public avec la plus importante résolution du marché. Côté son, il est équipé des écouteurs de chez Valve, qui nous avaient déjà surpris par leur confort et leur qualité sonore permettant une excellente immersion tout en restant hors de l'oreille.

« Nous sommes ravis de voir l’écosystème de la VR se développer et améliorer l’expérience de jeu. C’est une joie de faire partie de cette collaboration fructueuse en intégrant certaines des technologies de Valve » a déclaré Jeremy Selan de Valve, ingénieur chez Valve.

Le casque a également été conçu pour apporter un grand confort lors de son utilisation : avec ses 500 g, il est le plus léger. Couplé avec des lentilles de nouvelles génération conçues par Valve , une bande RVB intégrale aux effets Mura réduits et une distance de tracking annoncée comme étant infinie, il permettra des sessions plus immersives et moins fatigantes. Toujours côté confort, l'écartement interpupillaire est manuellement réglable et le masque comporte une mousse plus épaisse pour mieux s'adapter aux différents types de visages.

Concernant les contrôleurs, HP les a redessinés afin qu'ils soient plus ergonomiques et plus adaptés au gaming avec une maniabilité revue. Les plus attentifs remarqueront un rapprochement avec le positionnement sur les Oculus Touch. Question plateforme, le Reverb G2 sera compatible avec Steam VR et Microsoft Windows Mixed Reality, l'orientant vers le gaming. Il sera, sans nul doute, compatible avec le Viveport de HTC et, via le logiciel Revive, avec l'Oculus Store.

Le HP Reverb G2 sera disponible en précommande en juillet prochain pour une commercialisation effective en septembre 2020, sans plus de précisions. Son prix est encore imprécis et HP annonce qu'il sera vendu « aux alentours » de 600 € HT soit dans les 720 euros. À suivre donc.