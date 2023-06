Meta Quest 3 : le nouveau casque VR compatible réalité mixte officialisé et tarifé, le Meta Quest 2 va rebaisser de prix !

C'est le grand jour pour les amateurs de réalité virtuelle ! Avant même le Meta Quest Gaming Showcase de ce soir, la société de Mark Zuckerberg a officialisé le Meta Quest 3, une nouvelle génération de casques autonomes qui devrait surpasser le Meta Quest 2, sorti en 2020, sur bien des points.

Meta nous promet une résolution améliorées, des performances plus que doublées grâce à une nouvelle puce Snapdragon et des graphismes plus fluides et rapides. Le casque profitera surtout de la réalité augmentée et proposera donc de la réalité mixte via la technologie Meta Reality et aux lentilles passthrough aux couleurs haute fidélité, et offrira un confort accru grâce à un produit plus fin et confortable, grâce à des éléments d'optiques 40 % plus fins. Les manettes Touch Plus auront aussi droit à une nouvelle version décrite comme plus ergonomique, intégrant le retour haptique TruTouch. Côté jeux, il sera bien évidemment compatible avec l'entièreté du catalogue Quest 2 et ses déjà plus de 500 expériences jouables.

En revanche, aucune spécificité technique précise n'a été donnée : il faudra peut-être attendre la conférence Meta Connect du 27 et 28 septembre pour en savoir plus. La sortie est d'ores et déjà prévue pour l'automne 2023, et le prix fixé à 499 $ ou 569,99 € en version 128 Go, soit 100 $ ou 120 € de plus que le Meta Quest 2 actuellement.

D'ailleurs, le prix du Meta Quest 2 va baisser à l'occasion de la sortie du Quest 3 : il repassera à 299 $ en 128 Go et 349 $ en 256 Go dès le 4 juin, des prix qu'il avait longtemps affichés avant de voir ses tarifs augmenter face à la demande croissante et les coûts de production au plus haut. De quoi vous donner envie d'acheter un casque VR en fin d'année, d'ancienne ou de nouvelle génération ?

Enfin, notez que le Quest 2 et le Quest Pro vont bientôt être mis à jour avec les dernières avancées des développeurs de Meta. Attendez-vous à une amélioration de jusqu'au 26 % de la puissance du CPU et de 19 % du GPU du Quest 2, et 11 % du Quest Pro, pour encore plus de fluidité et de réactivité lors des séquences de jeu. Ils intégreront aussi la mise à l'échelle dynamique de la résolution pour tirer parti d’une densité de pixels accrue sans perdre d’images. Voilà qui devrait ravir les actuels possesseurs des appareils.