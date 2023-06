Meta Quest 3 : le casque VR sera beaucoup plus puissant que son prédécesseur et pas seulement grâce à sa nouvelle puce !

Si le Meta Quest 3 est annoncé comme deux fois plus puissant que son prédécesseur, c'est en partie grâce à la nouvelle puce Snapdragon XR 2 Gen 2 qui l'équipe, mais pas seulement. En effet, la dissipation thermique y serait pour beaucoup.



Nous le savons, et bien plus encore sur Meta Quest 2, des températures élevées et une dissipation de la chaleur insuffisante limitent considérablement les performances des casques autonomes. Conscient d'un éventuel problème de surchauffe et par mesure de prudence, Meta a conduit bon nombre de développeurs (via un cahier des charges strict) à créer des jeux bien en deçà de la puissance véritable du casque, ce qui a, avouons-le, fortement contribué au succès de notre outil d'optimisation Quest Games Optimizer.

Dans un récent podcast, Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, s'est d'ailleurs exprimé à propos du système de refroidissement du Meta Quest 3 :

Vous avez parlé de puissance accrue. Une grande partie de celle-ci provient de ce chipset amélioré, mais ce n'est pas le seul endroit où nous obtenons plus de puissance. Nous avons également fait preuve d'ingéniosité dans la gestion thermique de cet appareil. [...] C'est l'un des travaux d'ingénierie les plus intéressants réalisés sur ce casque et vous ne le verrez jamais : il s'agit de la façon dont nous gérons la chaleur, car c'est le véritable obstacle pour ces casques [...] Nous poussons l'air par la petite bande visible tout autour du casque. C'est une façon très intelligente de fusionner design et fonctionnalité.

Si le niveau 5 a désormais été débloqué sur le Meta Quest 2, c'est bien parce que la firme a eu le recul nécessaire pour juger que le bridage n'avait pu lieu d'être, aucun incident grave n'étant arrivé. Dans un pays qui a le procès facile, nous ne pouvons clairement pas en vouloir à la firme d'avoir agi ainsi. Le Meta Quest 3 sera sensiblement moins bridé que ne l'était son ainé. Est-ce pour autant la fin annoncée de QGO ? Clairement pas, et ce pour de nombreuses raisons :



QGO est un launcher bien plus pratique que celui proposé de base par Meta ;

Meta QGO permet d'avoir plusieurs profils (HD, HD+, Performance, Battery saving ) afin de correspondre aux besoins de chacun ;

Battery saving QGO permet de se construire un profil personnalisé. Autrement dit, le joueur dispose de tout ce qu'il lui faut pour rester maître de son expérience.



Gageons toutefois que les développeurs feront l'effort, pour les plus anciens jeux du store, de sortir à la fois une mise à jour pour le Meta Quest 2 et 3. Dans le cas contraire, vous aurez toujours Quest Games Optimizer pour y remédier.



