E3 2021 : des présentations de Gearbox, Warner Bros. Games et Capcom datées par le programme officiel

Nous ne sommes plus qu'à une semaine du début de l'E3 2021, et pourtant, l'ESA avait encore des informations à nous donner sur son programme officiel. Nous savons désormais tout ou presque de ce qui nous attend sur le live présenté par Alex « Goldenboy » Mendez, Jacki Jing et Greg Miller, et il y avait encore des surprises.

Ainsi, Gearbox Entertainment tiendra une conférence le 12 juin, Warner Bros. Games fera des annonces le 13 et Capcom le 14. Allons-nous y découvrir le prochain jeu mystère de Gearbox ? Retrouver Suicide Squad: Kill the Justice League, Gotham Knights et Hogwarts Legacy ? Ou en savoir plus sur le calendrier plus vraiment secret de Capcom ?

Pour le reste, avec la confirmation du Square Enix Presents, nous connaissons à priori presque tout des évènements majeurs prévus (en officiel, rappelons-le, car des « offs » auront aussi lieu en marge). Presque, car quelques horaires manquent à l'appel, et nous sommes toujours sans nouvelles de la participation pourtant déjà annoncée de PlayStation...

Samedi 12 juin, la diffusion de la pré-émission commence à 19h00 L'E3 2021 débutera avec des conférences de presse d'Ubisoft et Gearbox Entertainment, ainsi qu'une session avec GamesBeat. Dimanche 13 juin, la diffusion de la pré-émission commence à 17h45 Le Xbox & Bethesda Games Showcase tant attendu de Microsoft aura lieu à partir de 19h00.

Les fans peuvent également s'attendre à des présentations spéciales de Square Enix, au PC Gaming Show et au Future Games Show.

Warner Bros. Games, Back 4 Blood et 24 Entertainment seront également à l'honneur. Lundi 14 juin, la diffusion de la pré-émission commence à 17h00 Parallèlement aux conférences de presse de plusieurs développeurs indépendants, des présentations de Mythical Games, Freedom Games, Razer et Capcom auront lieu, ainsi qu'une table ronde sur la diversité, l'équité et l'inclusion de Take-Two Interactive tout au long de la journée.

Verizon et Intellivision seront également à l'honneur, ainsi qu'une session avec VENN. Mardi 15 juin, la pré-émission de diffusion commence à 17h00 Le dernier jour de l'E3 comprendra la programmation Nintendo Direct et Nintendo Treehouse: Live de Nintendo à partir de 18h00.

Bandai Namco, Yooreka Games et GameSpot organiseront également des évènements ciblés.

La diffusion se terminera par la remise des prix officielle de l'E3 2021.

