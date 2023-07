CINEMA : Borderlands, enfin une date de sortie pour le film d'Eli Roth et Tim Miller !

Quand Borderlands a vu son processus de casting et son tournage s'enchaîner rapidement en 2020 et 2021, nous avions bon espoir de le voir débarquer rapidement sur nos écrans. Pourtant, le film réalisé par Eli Roth avec Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Florian Munteanun, Gina Gershon, Edgar Ramirez ou encore Janina Gavankar n'est toujours pas sorti, et avait même dû passer par une séance de reshoot pilotée par Tim Miller plus tôt cette année.

Alors, quand pourrons-nous enfin le voir en salles ? Rassurez-vous, le projet n'a pas été annulé et est toujours d'actualité, et Lionsgate vient d'ailleurs de lui affubler une date de sortie. Elle est cependant très lointaine, car le long-métrage Borderlands n'arrivera pas dans les salles étasuniennes avant le 9 août 2024, et probablement pas avant cette semaine-là dans nos cinémas français.

Au moins, le calendrier est fixé. Pouvons-nous maintenant espérer une bande-annonce teaser voire un premier trailer dès cet été pour nous mettre dans l'ambiance ? Il n'y a qu'à croiser les doigts pour cela. D'ici là, Borderlands 3 est disponible à partir de 13,08 € sur Amazon.fr.