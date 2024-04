Fallout Deadweight coupe l'herbe sous le pied à la série d'Amazon Prime Video

La franchise de jeux vidéo Fallout est au point mort depuis 2018, Fallout 76 n'a pas passionné les foules et les fans lui préfèrent toujours Fallout 4, sorti en 2015. La licence va très prochainement être adaptée en série live action sur Amazon Prime Video, mais avant la diffusion du premier épisode, c'est un court-métrage amateur qui fait parler de lui :

Vous pouvez découvrir ci-dessus Fallout Deadweight, un fan film réalisé par Nigel J. Kim qui sert de conclusion officieuse à Fallout 4. Nous retrouvons Nate, l'Unique Survivant qui retourne à l'Abri 111, mais avant cela, il croise un Rataupe et un groupe de Pillards mené par le Capitaine. Le court-métrage est bourré de références à la franchise, que ce soit le chien Canigou, le livre pour enfants S.P.E.C.I.A.L. ou encore le Pip-Boy. Pour un petit film amateur, c'est impressionnant, la mise en scène est soignée, les plans travaillés, les chorégraphies bien orchestrées et un énorme travail a été fait sur les armures, armes et accessoires, un régal pour les fans.

Avec davantage de budget, la série Fallout d'Amazon Prime Video devrait être bien différente, elle sera à découvrir à partir du 11 avril prochain. Vous pouvez vous abonner à Amazon Prime contre 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.

