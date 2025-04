CINEMA : Spider-Man 4, un titre « tout neuf » et une date de sortie pour le prochain film live-action de l'Homme-Araignée

Les amateurs du Marvel Cinematic Universe ont de quoi faire en ce moment en termes d'actualité, mais aussi de programmes à suivre alors que la Phase 5 approche de sa conclusion. Après l'assez oubliable Captain America: Brave New World et en attendant la sortie du curieux projet Thunderbolts*, les fans peuvent actuellement découvrir Daredevil: Born Again sur Disney+. La Phase 6 continue quant à elle de se mettre en place en coulisses. La semaine dernière, nous avons ainsi pu découvrir une partie du casting d'Avengers: Doomsday, qui inclura notamment les personnages des films cités et du futur Les 4 Fantastiques : Premiers pas. Ces dernières heures, à l'occasion de la CinemaCon de Las Vegas, Sony Pictures a enfin dévoilé des informations officielles au sujet de Spider-Man 4.

Il faudra désormais l'appeler Spider-Man: Brand New Day et sa sortie a donc bien pris le créneau du 31 juillet 2026 aux États-Unis. En France, nous devrions donc pouvoir le découvrir à partir du mercredi 29 juillet de cette même année. Premier constat, adieu les sous-titres en « home » de la trilogie réalisée par Jon Watts, à voir lequel de ces trois mots deviendra récurrent, puisque la firme japonaise devrait bien en proposer deux autres derrière, toujours avec Tom Holland dans la peau de l'Homme-Araignée, qui était d'ailleurs présent sur scène et a simplement déclaré qu'il s'agirait d'un nouveau départ. La typographie a également été modifiée, avec un « Brand New Day » conservant celle du nom de la licence, tandis que le « Spider-Man » arbore les couleurs du personnage.

Si le scénario reste pour le moment un mystère, le nom repris du comics Spider-Man : Un jour nouveau pourrait ou non signifier l'implication de Mister Negative, Paper Doll ou Venom. Avec un réalisateur comme Destin Daniel Cretton derrière la caméra, qui a donné naissance à l'excellent Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux en 2021, nous pouvons espérer un résultat bien meilleur que No Way Home, dont le fan service n'efface pas ses nombreuses faiblesses. Et compte tenu de son placement entre les deux prochains Avengers, nous sommes curieux de voir si le multivers jouera à nouveau un rôle dans l'intrigue ou s'il sera enfin possible d'avoir un projet plus street level à New York.

Les 4 Fantastiques : Premiers pas - 23 juillet 2025 (France) / 25 juillet 2025 (États-Unis).

- 23 juillet 2025 (France) / 25 juillet 2025 (États-Unis). Avengers: Doomsday - 29 avril 2026 (France) / 1er mai 2026 (États-Unis).

- 29 avril 2026 (France) / 1er mai 2026 (États-Unis). Spider-Man: Brand New Day - 31 juillet 2026 (États-Unis).

- 31 juillet 2026 (États-Unis). Avengers: Secret Wars - 7 mai 2027 (États-Unis).

Compte tenu de sa sortie relativement proche à l'échelle du cinéma, le tournage et les informations l'accompagnant ne devraient pas trop tarder dans les mois à venir.

