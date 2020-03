CINEMA : The Last of Us, une série annoncée, Neil Druckmann et le créateur de Chernobyl à la production

The Last of Us Part II est attendu par de nombreux joueurs, mais la franchise va également évoluer vers un autre média, la TV. The Hollywood Reporter dévoile en effet qu'une série va être produite, avec du très beau monde derrière le projet.

Cette adaptation de The Last of Us sera ainsi produite par HBO, avec Craig Mazin à la tête du projet. Ce dernier a fait sensation l'année dernière avec Chernobyl, mini-série récompensée par plusieurs Golden Globes et Emmy Awards. Mais le plus intéressant, c'est que Neil Druckmann, directeur des jeux chez Naughty Dog, va être grandement impliqué dans la production et l'écriture de la série, de quoi rassurer les fans. Toujours du côté de la production, nous retrouvons au passage Carolyn Strauss (Chernobyl) et Evan Wells, président actuel de Naughty Dog.

Craig Mazin se dit être un grand fan de jeux vidéo, et a surtout beaucoup de respect pour la plume de Neil Druckmann :

Neil Druckmann est sans conteste le meilleur scénariste travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et The Last of Us est son magnum opus. Avoir une chance d'adapter cette œuvre d'art à couper le souffle est un de mes rêves depuis des années, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil.

De son côté, Neil Druckmann rajoute :

Depuis la première fois que je me suis assis pour discuter avec Craig, j'ai été époustouflé par son approche de la narration, son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us. Avec Chernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d'œuvre tendu, déchirant et plein d'émotions. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour donner vie à l'histoire de The Last of Us en tant que série TV.

Pour rappel, un projet de film adapté de The Last of Us était en discussions pendant de longues années, mais Neil Druckmann n'a jamais réussi à se mettre d'accord avec les producteurs de chez Sony Pictures. Cette fois, le directeur des jeux semble emballé, de quoi grandement rassurer les fans, même s'il faudra sans doute attendre de longs mois avant d'en savoir davantage sur cette série signée HBO.