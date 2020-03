CINEMA : The Last of Us, les homosexuels le seront toujours dans la série de HBO, le scénariste donne sa parole

Cette semaine, HBO a annoncé qu'il allait produire une série basée sur les jeux The Last of Us de Naughty Dog, avec Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann à l'écriture. Une nouvelle très bien accueillie par les fans, mais certains ont peur que la représentation des personnages homosexuels soit effacée. Pour quelle raison les producteurs et scénaristes s'amuseraient à effacer ces traits, c'est un mystère, surtout que le directeur des jeux en personne participe au projet, mais Craig Mazin a quand même tenu à rassurer les joueurs :

You have my word. — Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020

Pour rappel, dans The Last of Us, Ellie est homosexuelle, comme nous l'apprend le DLC stand-alone Left Behind, mais c'est également le cas de Bill, personnage secondaire du premier jeu et ami de Joel croisé dans la ville de Lincoln. Craig Mazin donne donc sa parole que les personnages homosexuels le seront toujours dans la série The Last of Us de HBO, mais cela ne signifie pas forcément que nous retrouverons Ellie au premier plan, les épisodes pouvant se concentrer sur d'autres survivants.

Pour découvrir quels personnages seront au cœur de la série The Last of Us, il faudra attendre que HBO ne dévoile le casting, mais pour l'instant, le projet mené par Craig Mazin et Neil Druckmann a de quoi séduire.