CINEMA : Uncharted, le nom du réalisateur confirmé, Antonio Banderas et deux jeunes actrices aussi

Après des années de report et de départs de réalisateurs, le film Uncharted va enfin rentrer en tournage d'ici quelques semaines. Cette fois, c'est sûr, et c'est même Tom Holland qui l'a confirmé, alors que la préproduction bat son plein.

Sophia Ali, Antonio Banderas et Tati Gabrielle



Le projet n'avait cependant pas encore officialisé le nom du réalisateur qui lui sera finalement associé. Les rumeurs avaient vu juste, c'est bien Ruben Fleischer, à qui nous devons Venom et Bienvenue à Zombieland, qui aura la tâche de nous faire vivre la jeunesse de l'aventurier, avec un scénario dernièrement réécrit par Art Marcum et Matt Holloway.

Le casting vient lui aussi d'évoluer, ce qui est peu étonnant alors que seuls Tom Holland et Mark Wahlberg avaient été confirmés dans les rôles de Nathan Drake et Sully. Sophia Ali (Grey's Anatomy) et Tati Gabrielle (The 100, Les Nouvelles Aventures de Sabrina) viendront féminiser le groupe, mais gare à ne pas se faire voler la place à l'écran par Antonio Banderas, qui tiendra un rôle inconnu. Sera-t-il le méchant de cette histoire, ou la tâche incombera-t-elle à l'une des deux jeunes femmes ? Nous le saurons au plus tard à la sortie en salles d'Uncharted, le 5 mars 2021 aux États-Unis.