CINEMA : Batman, le film de Tim Burton de retour dans avec une édition steelbook collector Titans of Cult

Warner Bros. continue d'étoffer son catalogue de films avec des steelbooks dans la gamme Titans of Cult, après Wonder Woman, Ready Player One, Mad Max: Fury Road ou encore plus récemment Pacific Rim, c'est un film culte avec l'Homme Chauve-souris qui va avoir droit à son édition collector.

Batman, le film de 1989 réalisé par Tim Burton et opposant le Chevalier Noir (Michael Keaton) au Joker (Jack Nicholson), va en effet ressortir dans une édition 4K UHD avec un coffret collector qui inclut un steelbook inédit, le film en 4K UHD et Blu-ray, un pin's exclusif et une carte Joker. L'occasion de redécouvrir cet excellent film en 2160p avec un son Dolby Atmos-TrueHD.

Les précommandes de Batman, Édition Titans of Cult, sont déjà ouvertes, le coffret est affiché à 29,99 € sur Amazon.