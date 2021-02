NETFLIX : Wednesday, la série live-action adaptée de La Famille Addams par Tim Burton signée

Martin Scorsese, David Fincher, Alfonso Cuarón et bien d'autres grands réalisateurs sont désormais passés par la case Netflix, et d'autres suivront dans les mois et années à venir. Ce sera le cas de Tim Burton qui, même s'il n'a plus la superbe des noms précédemment cités, continue de diriger régulièrement de nouveaux longs-métrages. Sauf que cette fois, c'est avec sa toute première série qu'il va faire parler de lui.

Netflix vient d'annoncer qu'il serait le diffuseur de Wednesday, un récit en 8 épisodes en live-action centré sur Mercredi de La Famille Adams, un projet confirmé en fin d'année dernière. Si la franchise est désormais surtout connue pour le film de 1991 et les cartoons des années de 1992, elle est née en tant que comics en 1938, et a connu moult adaptations depuis. Tim Burton, dont l'œuvre semble pourtant très liée à l'univers glauque et comique de la franchise, par exemple avec Beetlejuice et Dark Shadows, n'y avait pas jamais touché jusqu'à présent, même s'il avait tout de même tenté de réaliser un film d'animation en stop motion dans les années 2010.

Il officiera sur Wednesday en tant que réalisateur et producteur exécutif, mais le projet sera produit et dirigé par Al Gough et Miles Millar (Smallville, Into the Badlands). Le récit suivra la fille de la famille à Nevermore Academy, alors qu'elle tente d'utiliser ses capacités psychiques et refouler ses pulsions meurtrières, tout en enquêtant sur un mystère surnaturel qui a embrouillé ses parents il y a un quart de siècle et en vivant sa tumultueuse vie de jeune demoiselle. Aurons-nous droit à une vraie comédie dramatique saupoudrée du génie du Tim Burton, ou à une énième série pour adolescente dont Netflix a le secret, sans la patte du réalisateur ? Réponse dans quelques mois : aucune date de sortie n'est communiquée, mais après tout, le casting n'est même pas encore connu.

