CINEMA : Superman: Red Son, une date de sortie pour le film uchronique

Superman, c'est le super-héros américain par excellence (avec Captain America chez Marvel, évidemment). L'histoire, tout le monde la connaît, le jeune Kal-El est envoyé sur Terre avant la destruction de Krypton, il est recueilli par une famille de fermiers et nommé Clark Kent. C'est en grandissant qu'il découvre ses super-pouvoirs et sauve Metropolis de divers ennemis.

Mais si Kal-El avait atterri en U.R.S.S. ? C'est le pitch de départ de Superman: Red Son, un arc narratif en trois volumes chez DC Comics qui a été adapté en un film d'animation éponyme. Ici, Superman est ukrainien et se range du côté de Staline, tandis que les États-Unis font appel à Lex Luthor pour contrer la menace. D'autres personnages de l'univers DC Comics sont présents, comme Wonder Woman et Batman. Les studios ont voulu faire les choses bien, avec Sam Liu (Batman: The Killing Joke) à la réalisation, Jason Isaacs prête sa voix à Superman et le casting est complété par Vanessa Marshall, Diedrich Bader ou encore Roger Craig Smith. Pour les curieux, une bande-annonce est à retrouver ci-dessus.

La date de sortie de Superman: Red Son est fixée au 17 juin 2020 en DVD (9,99 €), Blu-ray et Blu-ray steelbook (14,99 €). Un coffret avec un DVD, un Blu-ray et une figurine inédite de Superman sera également proposé, contre 24,99 €.