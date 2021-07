Injustice : Les Dieux sont parmi nous, première image, casting vocal et détails pour l'adaptation en film d'animation

Vous vous souvenez de l'annonce d'un film d'animation Injustice : Les Dieux sont parmi nous au détour d'un communiqué lié à Batman: The Long Halloween, Part Two ? Nous en apprenons davantage à son sujet cette semaine grâce à The Hollywood Reporter, qui nous livre au passage la première image du projet.

Produit par Rick Morales de Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, réalisé par Matt Peters de Justice League Dark et écrit par Ernie Altbacker de Batman: Hush, Injustice: Gods Among Us s'inspirera aussi bien du jeu vidéo que du comics Injustice: Gods Among Us: Year One. Le projet de Warner Bros. Animation reviendra donc sur l'histoire d'un Superman devenu fou et ayant pris le contrôle de la Terre, après que le Joker l'ait manipulé pour qu'il tue sa bien-aimée Lois Lane. Batman et ses amis vont alors tout faire pour ramener l'ordre.

Au casting vocal anglophone, nous retrouverons Justin Hartley en Superman, Anson Mount en Batman, Laura Bailey en Lois Lane et Rama Kushna, Zach Callison en Damian et Jimmy Olsen, Brian T. Delaney en Green Lantern, Brandon Michael Hall en Cyborg, Edwin Hodge en Mr. Terrific et Killer Croc, Oliver Hudson en Plastic Man, Gillian Jacobs en Harley Quinn, Yuri Lowenthal en Mirror Master, Flash et Shazam, Derek Phillips en Nightwing et Aquaman, Kevin Pollak en Joker et Jonathan Kent, Anika Noni Rose en Catwoman, Reid Scott en Green Arrow et Victor Zsasz, Faran Tahir en Ra’s al Ghul, Fred Tatasciore en Captain Atom, Janet Varney en Wonder Woman, et Andrew Morgado en Mirror Master Soldier. Oui, il y aura du beau monde, aussi bien du côté des amis de Batman que de la Ligue des Justiciers.



Injustice: Gods Among Us n'a pas encore de date de sortie précise, mais il verra le jour en VOD et en Blu-ray à l'automne 2021, au moins aux États-Unis.