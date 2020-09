Ed Boon fait du teasing, pour Mortal Kombat, Injustice ou autre chose ?

Depuis 2011, NetherRealm Studios publie tous les deux ans un jeu de combat, alternant les franchises Mortal Kombat et Injustice. Le dernier jeu en date du studio est Mortal Kombat 11 sorti en 2019, tous les regards sont donc tournés vers l'avenir et les amateurs de versus fighting attendent des nouvelles des développeurs.

I see a tease in our future.... — Ed Boon (@noobde) September 1, 2020

Rassurez-vous, NetherRealm Studios est bien actif, il a lancé le Pack de Skins Klassique Femme Fatale gratuitement dans Mortal Kombat 11, mais plus récemment, Ed Boon a pris la parole sur Twitter pour titiller les joueurs, affirmant qu'il y aura justement du teasing dans le futur. Tout le monde s'en doutait, mais à quoi faut-il s'attendre ? La logique voudrait que le studio développe un troisième jeu Injustice, d'ailleurs, l'auteur de comics Tom Taylor avait teasé l'arrivée d'un nouveau tome, qui accompagne à chaque fois la sortie d'un jeu vidéo de combat, il n'y a pour l'instant rien de concret officiellement, mais la logique serait respectée.

Cependant, Ed Boon affirmait en mai dernier que NetherRealm Studios avait « d'autres choses en préparation » que des jeux Mortal Kombat et Injustice, de quoi attiser la curiosité des joueurs. Le studio a à son actif deux jeux mobiles, Batman: Arkham City Lockdown et WWE Immortals, faut-il se tourner vers les plateformes iOS et Android pour y voir l'avenir proche de NetherRealm Studios ? Possible, mais il faudra patienter pour le découvrir. D'ici là, vous pouvez retrouver Mortal Kombat 11 Special Edition à 23,68 € sur Amazon.fr.