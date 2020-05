NetherRealm a « d'autres choses en préparation » que des Mortal Kombat et Injustice

En près de 30 ans, Ed Boon n'a fait que deux choses majeures de sa carrière : deux Injustice et tous les Mortal Kombat. Difficile de lui en vouloir, car le succès public et critique est encore au rendez-vous pour ses productions avec NetherRealm Studios. Malgré tout, son équipe est aussi derrière des titres plus mineurs comme Batman: Arkham City Lockdown et WWE Immortals.



Lors d'un entretien avec Geoff Keighley au sujet de la sortie d'Aftermath, Ed Boon a lâché une petite phrase intéressante. Alors qu'il évoquait les sorties régulières des Mortal Kombat, qui continueront à arriver tant que le succès sera au rendez-vous, il a aussi dit que ses équipes avaient « d'autres choses en préparation » que cette série ou les Injustice.

Mortal Kombat est devenu quelque chose d'attendu, presque comme chez Marvel. Vous n'avez pas à attendre à ce que les prochains films Marvel sortent, ils vont juste continuer à venir. Même si nous avons réussi à effleurer d'autres sujets, vous savez en faisant les Injustice et ce genre de chose, et nous avons d'autres trucs en préparation, mais c'est toujours agréable de faire ces jeux Mortal Kombat. Surtout quand les joueurs les ont appréciés comme ils l'ont fait. Si vous m'aviez dit que ce serait notre jeu Mortal Kombat le mieux vendu sur cette durée jusqu'à présent, 20 ans plus tard, je ne l'aurais pas cru. Le fait qu'il s'en sorte aussi bien que jamais est formidable.

Il se pourrait donc qu'après en avoir fini avec Mortal Kombat 11, NetherRealm Studios explore des horizons inattendus. Certains aimeraient tout de même qu'un Injustice 3 voie le jour, ce qui n'est pas incompatible avec les propos d'Ed Boon, qui pourrait avoir plusieurs titres en développement. Quant à savoir la forme que prendrait ce jeu surprise, et s'il s'agit d'un AAA ou d'un anecdotique titre sur mobiles, seul l'avenir nous le dira.