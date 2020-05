Mortal Kombat 11 : Aftermath, un DLC à 40 € avec RoboCop et une nouvelle histoire dévoilé en images et vidéos !

Les dataminers avaient très vite découvert que NetherRealm Studios voulait ajouter neuf personnages à Mortal Kombat 11 ; noms à l'appui ; des éléments scénaristiques et des environnements inédits. Cinq combattants de la liste sont dans tous les cas déjà parus via un Kombat Pack, alors il paraissait évident que Fujin, Sheeva et Ash Williams allaient fermer la marche. Eh bien presque, car malgré les fuites et les rumeurs, le héros d'Evil Dead ne sera pas de la partie.

Mais pour le reste, les dataminers avaient raison ! Au lendemain de la diffusion d'un teaser, Warner Bros. Interactive lève le voile sur Aftermath, l'ambitieux nouveau DLC de Mortal Kombat 11. Il s'agira de la première extension de la saga avec des nouveautés pour le mode Histoire : elle nous fera suivre Liu Kang, le nouveau gardien du temps et protecteur de l'Earthrealm, qui va s'associer à Fujin et Sheeva pour déjouer une nouvelle menace, sur fond de confiance et de trahison. Oui, trêve de suspense, Fujin, le dieu du vent, et Sheeva, la guerrière aux quatre bras mi-humaine mi-dragon, vont rejoindre le roster.

Il y aura bel et bien un troisième combattant additionnel avec le DLC, mais ce ne sera pas Ash Williams, qui disparaît de l'équation. Il s'agit de nul autre que RoboCop, le robot policier de Paul Verhoeven apparaissant ici avec l'apparence et la voix de Peter Weller, qui l'a interprété dans les deux premiers films ! Il sera armé de tout un arsenal de technologie, de son emblématique pistolet à un lance-flammes, en passant par un fusil d'épaule et un bouclier. Le DLC comprend sinon trois packs de skins qui sortiront après le lancement.

La date de sortie d'Aftermath est d'ores et déjà prévue pour le 26 mai sur PC, PS4, Xbox One et Stadia pour 39,99 €, tout de même. Il y aura sinon un Aftermath + Kombat Pack Bundle à 49,99 €, et surtout une Aftermath Kollection avec le jeu, ses neuf personnages et 25 skins pour 59,99 €. Une sortie physique de cette dernière est planifiée pour juin, mais seulement en Amérique pour le moment. Toute précommande de l'un ou l'autre de ces packs sera récompensée par l'offre de l'Eternal Klash Skin Pack, disponible dès le jour J avec l'apparence Rage Déchaînée pour Scorpion, inspirée par le Mortal Kombat de 2011, Enfant d'Arctika pour Sub-Zero, basée sur Mortal Kombat: Deception, et Pouvoir de Kori pour Frost, reprenant les tenues de la faction Lin Kuie. À noter que la réservation ne sera pas disponible sur Stadia.

Et ce n'est pas fini ! Si ces tarifs onéreux vous font peur, du contenu gratuit est dans les tuyaux, également pour une sortie le 26 mai 2020. Une mise à jour apportera de nouveaux Stages dont Klassic Dead Pool et Soul Chamber, de nouveaux Stage Fatalities utilisant le décor, et même les finitions Friendship. Il s'agit pour rappel d'alternatives aux exécutions traditionnelles imaginées en réponse aux critiques sur la violence du jeu, qui font donc l'éloge de l'amour et de l'amitié. Vous pouvez déjà apprécier Kano au barbecue et Noob Saibot qui fait de la corde à sauter, pour vous donner une idée du concept. Des images des nouveautés gratuites et payantes sont visibles en page suivante.