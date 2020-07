Mortal Kombat 11 : le DLC Aftermath baisse de prix, les prochains packs de skins gratuits datés

L'extension Aftermath propose beaucoup de contenu supplémentaire pour les joueurs de Mortal Kombat 11. Les acheteurs débloquent trois personnages à savoir Fujin, Sheeva et RoboCop, et surtout des missions supplémentaires pour le mode Histoire.

Le DLC donne également accès à des tenues supplémentaires qui sortent au compte-gouttes. La tenue Mille Mercis pour Johnny Cage est déjà accessible gratuitement pour les acheteurs, et voilà que NetherRealm nous en dit plus sur les prochains Pack de Skins accessibles sans frais additionnels. Les joueurs d'Aftermath auront droit au bundle Chaleur Estivale le 6 août prochain, avec les skins Endless Summer pour Kitana, Le Désosseur pour Baraka et Damned Yankee pour Erron Black. Pour la suite, il y a encore des zones d'ombres, mais attendez-vous à des packs Klassique Femme Fatale le 25 août et All Hallows' Eve le 8 octobre, qui comprennent chacun trois apparences.



Si vous n'avez pas encore succombé aux sirènes de l'extension, bonne nouvelle ! L'onéreux DLC baisse de prix, passant de 39,99 € à 29,99 €, tandis que l'Aftermath Kollection numérique avec le jeu de base et toutes les extensions est à présent vendue pour 44,99 € au lieu de 59,99 €. Si vous préférez le jeu seul, il est vendu à partir de 25 € chez Amazon.